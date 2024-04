Tennis : Djokovic en pleine décompression ? La folle révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic a manqué plusieurs occasions de maintenir cette place sous protection dernièrement. Le Serbe joue très peu en ce début de saison 2024 et il a décidé de se séparer de son coach Goran Ivanisevic, éprouvant certainement un peu de lassitude après toutes ces années. A bientôt 37 ans, il se rapproche inlassablement de la retraite et cette décision fait beaucoup parler depuis dix jours.

En débutant la saison par une défaite en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'est pas reparti sur les bases de 2023. Le Serbe perd un peu de terrain petit à petit sur la domination qu'il avait établie l'an dernier et son retour sera forcément très surveillé du côté de Monte-Carlo. Ces derniers mois traduisent autre chose pour beaucoup d'observateurs puisque certains commencent à entrevoir la fin pour le plus grand joueur de tous les temps.

Une séparation très étonnante

Depuis l'annonce de sa séparation avec Goran Ivanisevic il y a une dizaine de jours, Novak Djokovic suscite énormément de réactions et beaucoup s'interrogent. « Novak avait trouvé une forme d’équilibre avec Goran, pour une association fructueuse en termes de victoires et de records. Le fait que la séparation intervienne à la suite d’une forme de contreperformances et au fait qu’il joue très peu depuis le début de l’année (3 tournois disputés) est un peu étrange. Quand bien même ils ont fait leur communiqué de presse où tout le monde est beau, gentil et s’aime pour toujours, ce timing interpelle » a déclaré récemment Cédric Pioline.

Seul au monde

Dans sa carrière, Novak Djokovic s'est toujours fixé de grands objectifs qui allaient bien avec la concurrence qui se dressait en face de lui. Aujourd'hui, plus personne de sa génération n'est capable de rivaliser avec lui et Cédric Pioline, désormais directeur du Rolex Paris Masters, pense savoir pourquoi. « Roger Federer a tiré sa révérence, Andy Murray est proche de tirer le rideau et Rafael Nadal n’est pas là : je pense qu’il a donc perdu des repères de rivalité naturels qui l’accompagnaient depuis vingt ans. Il les a tous dépassés et il y a probablement une forme de décompression, d’accomplissement » poursuit le Français.

Djokovic doit répondre

En 2024, le grand objectif de Novak Djokovic est forcément les Jeux olympiques. C'est le seul titre qui manque à son palmarès et le Serbe semble vouloir concentrer ses efforts sur ce tournoi, ce qui veut dire qu'avant, il pourrait continuer à connaître quelques résultats décevants. A Monte-Carlo, l'addition pourrait être salée dans un lieu qui ne lui a pas réussi ces dernières années.