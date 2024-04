Tennis : Djokovic a désigné son nouveau coach, il dévoile ses intentions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours bien assis sur le trône du classement ATP, Novak Djokovic va débuter sa saison sur terre battue à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine prochaine sous la responsabilité d'un nouveau coach. La semaine dernière, le Serbe a annoncé sa séparation avec Goran Ivanisevic et le remplaçant devrait s'appeler Nenad Zimonjic, spécialiste du double et ancien capitaine de Coupe Davis. Ce choix logique présente beaucoup de points positifs.

A bientôt 37 ans, Novak Djokovic a pris une décision qui en a étonné plus d'un. Le Serbe vient de se séparer de son entraîneur Goran Ivanisevic et a repris l'entraînement avec une présence qui interroge. En effet, Nenad Zimonjic, son compatriote et ancien numéro 1 mondial en double, l'accompagnerait désormais et ce choix a été commenté par Mats Wilander notamment, consultant pour Eurosport . Le Suédois révèle les intentions placées derrière cette décision.

Nouveau jeu à la volée ?

En réussissant à faire progresser son jeu tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a eu la chance d'avoir à ses côtés l'un des plus gros serveurs de sa génération, Goran Ivanisevic. Le vainqueur de Wimbledon 2001 était réputé pour ça et il a changé la gestuelle du numéro 1 mondial, lui permettant d'acquérir une grande efficacité. « Je pense qu’avoir un spécialiste du double comme Nenad Zimonjic à ses côtés pourrait très probablement convaincre Novak d’essayer de venir au filet, de servir et de volleyer un peu plus que d’habitude. Parce que c’est ce sur ce point précis qu’il va être bon et utile pour lui » commence Wilander.

Une adaptation rapide nécessaire

En révélant que Novak Djokovic et lui étaient arrivés à un point de saturation, Goran Ivanisevic est tout de même parti en souhaitant le meilleur à son champion. Retrouver Nenad Zimonjic est un choix logique et selon Mats Wilander, c'est une excellente nouvelle. « Parler la même langue est très important quand on vieillit un peu, pour que l’entraîneur puisse s’intégrer, non seulement dans l’esprit de Novak, mais aussi dans sa famille, avec ses enfants, et qu’il devienne un membre de la famille, pour ainsi dire. Ce n’est pas une relation qui va durer 15 ans. Nous parlons de 2 à 5 ans. Je pense qu’essayer d’intégrer une nouvelle personne qui parle une autre langue va prendre trop de temps. J’aime le fait que Novak prenne quelqu’un de chez lui » poursuit l'ancien numéro 1 mondial.

Surprise à venir ?

Un peu moins concentré sur le tennis ces dernières semaines, Novak Djokovic pourrait donc refaire son apparition avec d'autres intentions grâce à ce nouvel élan donné à sa carrière. Le Serbe pourrait retrouver très vite sa domination sur le circuit, lui qui est menacé pour sa place de numéro 1 mondial par Jannik Sinner notamment. Sa rentrée sur terre chez lui à Monaco sera très surveillée...