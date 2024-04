Tennis - Djokovic : Une surprise est évoquée avec Federer !

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a surpris tout le monde, en annonçant la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. Depuis, le Serbe n'a pas annoncé le nom de son prochain entraîneur, et de nombreux noms circulent. Certains sons plus surprenants que d'autres. L'hypothèse Roger Federer est notamment évoquée.

A 37 ans, Novak Djokovic trône encore tout en haut du tennis mondial. Le Serbe est toujours numéro un mondial, mais l'étau se ressert autour de lui, notamment avec la pression de Carlos Alcaraz, et Jannik Sinner. Le Djoker a donc décidé d'innover, et il a annoncé, il y a quelques jours, se séparer de son coach depuis 2019, Goran Ivanisevic.

Djokovic remercie Ivanisevic

C'est par le biais d'un message posté sur son compte Instagram, que Novak Djokovic a annoncé la nouvelle. « Notre relation sur le court a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide comme le roc. En fait, je suis fier de dire (je ne suis pas sûr qu'il le soit) qu'en plus d'avoir gagné des tournois ensemble, nous avons également bataillé à Parchisi (jeu des petits chevaux) pendant de nombreuses années. Et ce tournoi ne s'arrête jamais pour nous. Merci pour tout mon ami. Je t'aime. »

Une association Federer - Djokovic ?