Tennis : Pourquoi la place de Djokovic est menacée

Présent au sommet du classement ATP cette semaine encore, Novak Djokovic n'a pas connu un début de saison 2024 exceptionnel. Loin de ses standards habituels, le Serbe a déjà perdu trois matches et surtout, il n'a pas réussi à décrocher le moindre titre. Forcément il s'expose au retour de ses adversaires au classement, à commencer par Jannik Sinner. Au moment de démarrer la saison sur terre battue, le numéro 1 mondial pourrait se retrouver en danger face à l'Italien.

Eliminé en demi-finales de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic n'a pas réussi à relever la tête lors du Masters 1000 d'Indian Wells. Plus tard, on a appris sa décision de se séparer de Goran Ivanisevic et ce sera forcément une autre épreuve à traverser. Mais la saison sur terre battue pourrait être encore plus cruelle avec lui puisqu'il pourrait céder son trône à l'Italien dans les prochains mois.

Sinner inarrêtable

Auteur d'un début de saison époustouflant, Jannik Sinner va se lancer sur terre battue en pleine confiance et avec de grandes envies. L'Italien n'est pas mauvais sur cette surface et il pourrait poursuivre sa série fantastique dès le tournoi de Monte-Carlo la semaine prochaine. Il faut tout de même noter qu'il n'a gagné qu'un seul titre sur terre mais c'était face à Carlos Alcaraz à Umag en 2022. Le voir avec un trophée dans les prochaines semaines ne serait pas surprenant.

Tennis - Miami : Sinner-Dimitrov, affiche inédite mais finale de rêve ? https://t.co/zxSoRIg41a pic.twitter.com/bLOpsYbxeK — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Roland-Garros juge de paix

Au démarrage de la saison sur terre battue, l'occasion est belle de faire les comptes et une statistique étonnante est à noter. En effet, jusqu'à Roland-Garros inclus, le compte X Jeu, Set et Maths a comptabilisé le nombre de points à défendre des membres du top 10. Tenant du titre à Paris, Novak Djokovic compte forcément 2315 points dans son escarcelle, juste devant les 2265 de Carlos Alcaraz. Ce n'est donc pas vraiment l'Espagnol le danger mais bien Jannik Sinner puisque celui-ci n'aura que 585 points à défendre dans les prochaines semaines. Autrement dit, le changement pourrait opérer prochainement.

Djokovic sous pression

Avec toutes les nouvelles autour de lui récemment, Novak Djokovic aura fort à faire afin de repartir de terre battue en étant toujours sur le trône. Attention, en cas de gros résultat de Jannik Sinner lors des Masters 1000 des prochaines semaines, la tension pourrait être palpable entre les deux hommes. Mais il a peut-être plus important à penser en 2024 : les Jeux olympiques qu'il voudra bien gagner pour sa dernière occasion.