Tennis - Miami : Sinner vers le titre, une légende est sous le charme

Eblouissant en demi-finales du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner disputera une nouvelle finale en 2024. L'Italien, numéro 3 mondial, confirme son nouveau statut depuis sa victoire à l'Open d'Australie pour débuter la saison et personne ne peut passer à côté de ce talent immense qui est parti pour durer. D'ailleurs il a été interpellé par une légende du sport présente pour regarder les demi-finales vendredi, une certaine Serena Williams.

Après avoir connu quelques difficultés pour démarrer son tournoi à Miami, Jannik Sinner ne fait quasiment plus aucune fausse note. L'Italien a complètement ventilé Daniil Medvedev en demi-finales et monte en puissance. Il sera le grand favori de la finale pour tenter de remporter son deuxième Masters 1000. En cas de victoire ce dimanche, il débutera la saison sur terre battue avec 22 victoires pour 1 défaite.

« J’aimerais avoir un coup droit comme ça »

Immense championne, Serena Williams a pris sa retraite officiellement en 2022. L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem a pu échanger quelques mots avec Jannik Sinner en marge du tournoi. La conversation a été captée par plusieurs médias. « J’aimerais avoir un coup droit comme ça » démarre-t-elle devant l'Italien un peu gêné. « Non, sérieusement, la vitesse de la raquette, la puissance… tu es incroyable » poursuit-elle. Comme beaucoup d'autres, elle semble avoir été charmée par la qualité de jeu du numéro 3 mondial.

Sinner marque les esprits

Plutôt discret, Jannik Sinner ne montre pas souvent ses émotions et c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas encore été aussi remarqué par rapport à d'autres joueurs. Mais avec ce qu'il est capable depuis des mois, l'Italien s'est mis le public dans la poche et tout le monde est obligé de reconnaître ce qu'il fait, dont Serena Williams. « Elle a fait une blague sur mon coup droit. Je ne lui avais jamais parlé, c’était spécial de pouvoir discuter avec elle. Lorsque je suis arrivé sur le circuit, elle avait déjà presque terminé, donc nous avons eu peu de contacts. Je lui ai demandé comment allait sa famille – elle va bien, c’est le plus important » a commenté Sinner, ravi de cette rencontre.

Une victoire marquante

En réussissant à battre Daniil Medvedev 6/1 6/2 sans trembler, Jannik Sinner a envoyé un message fort. L'Italien paraît trop fort en ce moment et en attendant de voir s'il va réussir à décrocher un nouveau titre, on a hâte de savoir ce qu'il va donner sur terre battue. Ce n'est pas forcément sa meilleure surface mais avec les récents progrès, il pourrait poursuivre sur la même dynamique.