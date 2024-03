Tennis : Sinner et Medvedev encore au rendez-vous, ils entrent dans l'histoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours en course au Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner et Daniil Medvedev se retrouveront une nouvelle fois en demi-finales dans une revanche de la finale de l'an dernier et de celle de l'Open d'Australie en début d'année. Les deux hommes sont en très grande forme en 2024 et ils viennent d'ajouter une ligne à leur palmarès un peu particulière. En effet, ce début de saison est du jamais vu depuis plus de vingt ans en dehors du Big 4.

Vendredi, Jannik Sinner et Daniil Medvedev disputeront un 11ème duel qui s'annonce toujours passionnant. Les deux hommes sont à la recherche d'un premier titre à Miami et il faudra déployer son meilleur tennis pour y parvenir. En quarts de finale, ils n'ont pas connu de difficultés pour éliminer leurs adversaires respectifs et continuent de faire respecter leur rang. L'écart se creuse un peu plus entre le top 4 mondial et le reste du monde.

Medvedev tranquille

Très impressionnant depuis le début du tournoi à Miami, Daniil Medvedev continue son parcours sans fautes et aura à cœur de se débarrasser de Jannik Sinner. Le Russe a connu un parcours un peu moins semé d'embûches par rapport à Indian Wells et il voudra connaître une nouvelle finale en Floride. « Il joue de mieux en mieux chaque jour, il a l’air très confiant, j’ai pu le voir dans certains des matchs que j’ai pu regarder à la télévision cette semaine. Il a parfois été en difficulté dans ce tournoi, mais il a toujours su rester debout et trouver une solution, c’est comme ça que font les grands champions. Pour moi, c’est un grand défi, je vais devoir beaucoup améliorer mon jeu et me donner à 100 % sur le terrain. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis motivé et j’ai hâte d’y aller, j’espère que j’y arriverai mieux que la dernière fois » s'exprime-t-il.

Sinner favori ?

Légèrement touché physiquement lors de sa défaite à Indian Wells, Jannik Sinner a quelque peu souffert en début de tournoi à Miami. L'Italien monte en puissance et sera évidemment au rendez-vous pour affronter Daniil Medvedev. On peut penser qu'il sera favori de ce match comme il reste sur quatre succès consécutifs face au Russe, qui avait remporté les six premières rencontres. Le Russe devra oublier ce qu'il s'est passé en finale de l'Open d'Australie.

Début de saison inédit

Depuis l'arrivée du Big 4 au plus haut niveau, aucun joueur en dehors d'eux n'avait connu un tel début de saison. En se qualifiant tous les deux pour les demi-finales à Miami, Jannik Sinner et Daniil Medvedev réussissent tous les deux une performance incroyable puisqu'ils ont maintenant atteint au moins les demi-finales des trois premiers grands tournois de la saison, l'Open d'Australie, Indian Wells et maintenant Miami. Depuis 2002, personne d'autre que le Big 4 ne l'avait réussi.