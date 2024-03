Tennis : Alcaraz sur une autre planète, il révèle comment le battre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ne réussissant pas à gagner le moindre titre depuis Wimbledon, Carlos Alcaraz a commencé à entrer dans une phase de doutes et sur le terrain, on ressentait un manque de plaisir. L'Espagnol a galéré pendant un moment avant de retrouver son meilleur niveau et le mettre en avant à Indian Wells. Depuis, c'est une tornade sur le court et il paraît de plus en plus difficile de le battre. Le Sunshine Double n'est plus très loin pour lui...

Gaël Monfils l'a encore confirmé après sa défaite face à Carlos Alcaraz à Miami : l'Espagnol est très, très fort en ce moment. Le Français a eu l'impression de faire un bon match mais il n'a rien pu faire face à un tel adversaire, complètement libéré et en démonstration dans ce tournoi pour le moment. Il est qualifié en quarts de finale où il défiera Grigor Dimitrov et on souhaite bien du courage à ceux qui auront la chance de le défier prochainement...

« Peut-être une prière »

Avant de dominer Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami ce mardi soir, Andy Roddick s'est penché sur la rencontre entre les deux hommes et pour lui, il n'y avait pas photo. « Qu’est‐ce que doit faire Musetti pour battre Alcaraz ? Peut‐être une prière, je ne sais pas, sans manquer de respect à Lorenzo. Mais lorsque Carlos Alcaraz est en pleine possession de ses moyens… Ce n’est pas un manque de respect envers lui, mais je suis tellement impressionné par Carlos Alcaraz » dit l'Américain.

Tennis : « Meilleur que Federer », l'incroyable sortie ! https://t.co/2L7B0JUsRs pic.twitter.com/RhntbqGBak — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Alcaraz déchaîné

Trop rapide, trop puissant, Carlos Alcaraz donne l'impression d'être imbattable dans ce tournoi de Miami pour le moment. Il se sent très bien dans cette tournée américaine et d'ailleurs, il évolue sur les lieux de son premier titre en Masters 1000 en ce moment. Face à Lorenzo Musetti, il a vite pris les devants et les statistiques parlent d'elles-mêmes. « Il sera présent sur les jeux de retour. Il a servi 81% de première balles contre Monfils. Il peut tout faire » rajoute l'Américain. Grigor Dimitrov est donc prévenu.

Grand favori

Légèrement éclipsé par Jannik Sinner à Indian Wells, Carlos Alcaraz a su inverser la tendance pour retrouver ce statut de grand favori pour le titre à Miami. L'Espagnol voit en plus son principal rival connaître quelques difficultés sur son parcours même si l'Italien a sur le papier une partie de tableau plus facile pour atteindre la finale. La tâche sera sûrement plus compliquée pour le numéro 2 mondial...