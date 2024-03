Miami : Monfils défie Alcaraz, spectacle garanti !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, le troisième tour du Masters 1000 de Miami se poursuit et le match du jour semble être celui entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils. L'Espagnol, retrouvé après sa victoire à Indian Wells, devra peut-être se méfier d'un showman comme lui en la personne du Français de 37 ans. Ce dernier est en pleine bourre en ce moment et vise une place pour le tournoi olympique. Le voir remporter ce match serait un véritable exploit, mais on ne sait jamais avec lui.

De retour à un très bon niveau récemment, Gaël Monfils était proche des quarts de finale la semaine dernière à Indian Wells. Le Français s'est parfaitement replacé dans la course à la sélection pour les Jeux olympiques ces derniers mois et il va défier Carlos Alcaraz pour la deuxième fois de sa carrière. La première, c'était à Indian Wells en 2022 juste avant que l'Espagnol ne devienne le joueur que l'on connaît aujourd'hui.

Le match à ambiance

Depuis son explosion sur le grand circuit, Carlos Alcaraz a attiré l'œil de nombreux spectateurs à travers le monde et semble déjà devenir le chouchou du public. Parmi l'ancienne génération, Gaël Monfils fait partie de ceux qui sont le plus aimés sur le circuit et on l'a encore vu dernièrement. Aux Etats-Unis devant une audience qui adore le show, il a encore fait des siennes dernièrement et ce match pourrait mettre le feu au stade. « Ce ne sera pas facile car il peut vraiment lâcher ses coups et il sera dur à déborder. En plus, il a gagné facilement en jouant bien. Mais ça donne envie. Il faudra mieux rentrer dans le match, c'est sûr. Maintenant, on va bien se préparer. Ce sera probablement en nocturne, ce qui n'est pas idéal. Mais il y aura sûrement une belle ambiance. J'espère faire un beau match et jouer ma carte au maximum » confie Monfils à L'Equipe .

Une nouvelle ère magnifique

Alors que le tennis touche du bout des doigts la fin d'une incroyable période marquée par la domination du Big 3, un joueur comme Carlos Alcaraz est une bénédiction pour le sport. Et Gaël Monfils a tenu à lui rendre cet hommage avant le match, prévu pas avant minuit heure française ce lundi. « Ils sont de grands champions. Ils construisent une nouvelle génération dans le tennis. Je suis heureux de les défier, de jouer avec eux. Ils ont besoin de temps mais ils construisent de belles rivalités, du superbe tennis. C'est une belle ère qui arrive » poursuit-il.

Un exploit possible ?

Même si Gaël Monfils est dans une forme étincelante et qu'il a battu un bon joueur du top 40 au tour précédent, l'exploit contre Carlos Alcaraz reste difficilement envisageable. Malgré tout, on aura peut-être la chance d'assister à des points de folie entre deux joueurs qui savent tout faire sur un court de tennis. L'Espagnol, lui, s'est retrouvé en remportant Indian Wells et aura à cœur de poursuivre sa route vers le doublé.