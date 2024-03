Tennis : Miami, le Sunshine Double continue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La tournée de mars continue pour les joueurs et après Indian Wells, c'est à Miami qu'ils se donneront rendez-vous. Dans ce Masters 1000 grand format présent dans le calendrier depuis 1985, il faudra refaire les mêmes efforts dans des conditions totalement différentes. Après le désert californien entre pluie et vent, c'est en Floride où la chaleur est souvent au rendez-vous qu'il faudra se montrer le meilleur. Souvent élu tournoi préféré des joueurs, le tournoi a changé de place depuis 2019 pour élire domicile au Hard Rock Stadium, là où l'équipe de football américain des Miami Dolphins joue.

Deuxième grande étape dans ce mois de mars, le Masters 1000 de Miami possède les mêmes caractéristiques que celui d'Indian Wells. Il s'agit de l'un des tournois les plus difficiles à remporter et il s'agit du dernier tournoi sur dur avant de lancer la saison sur terre battue. En 2023, Daniil Medvedev avait remporté l'épreuve en dominant Jannik Sinner en finale. Les deux hommes feront partie des favoris avec Carlos Alcaraz évidemment.

Un enchaînement difficile

L'enchaînement entre Indian Wells et Miami est communément appelé Sunshine Double sur le circuit et il s'agit d'une tournée extrêmement difficile pour les joueurs. En effet ils sont peu à réussir à gagner les deux tournois d'affilée tout simplement car il faut évoluer au meilleur niveau pendant un mois dans des conditions totalement différentes. Le vent du désert d'Indian Wells a de quoi refroidir alors que le soleil floridien provoque l'effet inverse. Les articulations sont donc mises à rude épreuve.

Tennis : Sinner battu, Alcaraz est bien meilleur ! https://t.co/kzXMBNen92 pic.twitter.com/Vkg3YdbZ63 — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Djokovic encore absent

De retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells, Novak Djokovic a décidé de ne pas faire le déplacement pour Miami. Le Serbe est le joueur qui possède le plus grand palmarès en Floride aux côtés d'Andre Agassi puisqu'il a gagné à six reprises le tournoi et il laisse une chance aux autres de garnir leur palmarès. C'est Carlos Alcaraz qui récupèrera le statut de tête de série 1 et qui pourrait en profiter pour se rapprocher fortement de la place de numéro 1 mondial.

Dernier tournoi avant la terre

Placés entre l'Open d'Australie et Roland-Garros, les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami permettent de combler ce petit vide dans le calendrier sans Grand Chelem. Après Miami, la saison sur terre battue prendra place et tout s'enchaînera. Il s'agit donc pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise sur la terre de marquer des points avant. Le début du grand tableau est prévu pour le 20 mars et la finale se passera le 31 mars prochain.