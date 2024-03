Indian Wells : Tremblement de terre, Djokovic éliminé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Indian Wells pour la première fois depuis 2019, Novak Djokovic n'a pas pu aller plus loin que le troisième tour. Opposé au jeune Italien Luca Nardi dans la nuit de lundi à mardi, le Serbe s'est incliné en 3 sets (6-4 3-6 6-3) et confirme ses quelques soucis de son premier match. Il quitte donc Indian Wells avec une petite victoire seulement pour son retour et cette élimination est une grosse surprise.

Pas toujours bien inspiré pour son entrée en lice face à Aleksandar Vukic, Novak Djokovic a été surpris par la fougue de Luca Nardi, joueur italien de 20 ans et seulement 123ème mondial. Ce dernier en profite pour se faire connaître du grand public avec cette victoire référence, lui qui n'a encore jamais goûté au top 100. Pour le Serbe, c'est une déception forcément même si on est encore loin de l'inquiétude.

Retour manqué pour Djokovic

Auteur d'une saison 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic a beaucoup joué ces derniers mois en disputant la Coupe Davis et la United Cup par exemple. Après l'Open d'Australie, il a eu besoin de repos et a pris du temps en vacances pour se ressourcer avant de revenir sur le circuit. Mais à Indian Wells le Serbe a semblé évoluer loin de son meilleur niveau et pour la 9ème fois de sa carrière, il s'est incliné face à un joueur qui n'est pas dans le top 100, une première depuis Dubaï 2022. D'ailleurs, son son adversaire du jour était lucky loser de luxe : il a perdu au dernier tour des qualifications et a pris la place d'une tête de série qui a déclaré forfait donc il a pu passer un tour sans jouer.

Un jour sans

Pour Novak Djokovic, ce retour manqué à la compétition n'est pas forcément dramatique mais c'est vrai qu'on ne l'imaginait pas perdre aussi tôt face à un joueur qui n'avait pas encore d'immenses références. « Félicitations à lui d'abord. Je l'avais vu jouer. Je ne savais pas grand-chose sur lui, mais je savais qu'il possédait un tennis de fond de court de grande qualité, particulièrement avec son coup droit. Il bouge bien, il est talentueux. Il mérite la victoire. J'ai été plus surpris par mon niveau. Mon niveau a été, très, très mauvais. C'est ainsi. Il était dans un bon jour et moi dans un très mauvais » explique-t-il en conférence de presse.

Une mauvaise dynamique ?