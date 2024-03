Tennis : Le tennis sur Netflix, c'est terminé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lancée en 2023, la série Break Point sur Netflix ne reviendra pas l'année prochaine. A l'image de Drive to Survive pour la Formule 1, celle-ci mettait en lumière le circuit ATP mais visiblement, le succès n'a pas été aussi grand que pour les autres séries du genre, comme la version golf également. C'est donc une énorme occasion manquée pour le tennis de se faire un nouveau public et de peut-être gagner en visibilité. Le format n'a pas vraiment convaincu les fans mais aussi les joueurs...

C'est une mauvaise nouvelle pour la promotion du tennis qui vient de tomber. Selon les informations du Guardian , la série Break Point va s'arrêter et ne se renouvèlerait pas pour une saison 3. Les chiffres assez fous des séries du même genre pour d'autres sports laissaient entrevoir un espoir de faire aussi bien pour le tennis mais cela n'a pas été le cas. Sur les réseaux sociaux, les critiques avaient fusé dès la diffusion des premiers épisodes.

Un succès pas trouvé

Au contraire de Drive to Survive qui va se renouveler pour une sixième saison, le tennis n'aura pas le droit à son heure de gloire. Selon les chiffres qui sont sortis sur les réseaux sociaux, Break Point réunissait environ trois fois moins de spectateurs pour son lancement que pour la Formule 1. Même Full Swing , la version golf, comptabilisait plus de 50 millions d'heures de visionnage contre les 30 millions pour le tennis. Plusieurs raisons l'expliquent : le format n'a pas plu aux fans et quelques polémiques ont vu le jour.

Tennis : Medvedev encore plus fort, il dévoile son arme secrète https://t.co/C6rV6r9IsN pic.twitter.com/0MFKnwBjL1 — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Des choix critiqués

Outre les plus grands joueurs qui n'ont pas vraiment adhéré au concept et le manque d'audiences, il y a aussi eu les critiques sur les réseaux sociaux qui ont peut-être convaincu la production de ne pas renouveler. Entre autres, les histoires tournées façon téléréalité pour inventer des histoires entre les joueurs ou encore la diffusion d'épisodes entièrement consacrés à Alexander Zverev notamment, accusé de violence conjugale, n'est pas passée.

Coup d'arrêt