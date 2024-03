Tennis : Il dévoile le grand secret de Djokovic

Alexis Brunet

À 36 ans, Novak Djokovic est encore l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Serbe est premier du classement ATP, et sort d'une année 2023 couronnée de succès. Ce dernier voudra donc réaliser une année 2024 toute aussi bonne, et cela passe par une victoire à Indian Wells. En marge de son premier match dans le tournoi, Nole a dévoilé son secret, pour être toujours au top.

Le tournoi d'Indian Wells a commencé mercredi dernier, avec en tête d'affiche Novak Djokovic. Le Serbe a d'ailleurs disputé son premier match du Masters 1000 américain la nuit dernière, et il est venu à bout d'Aleksandar Vukic, en trois sets. Le Djoker fait partie des grands favoris pour le titre, tout comme Jannik Sinner par exemple.

Djokovic dévoile son secret

En conférence de presse, en marge de sa victoire, Novak Djokovic a été interrogé sur ce que lui avait apporté le tennis depuis le début de sa carrière. Le Serbe s'est longuement confié, et il a dévoilé quelques secrets de sa réussite. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Je dirais que cela m’a définitivement rendu plus résilient, je pense, juste pour tout le reste de la vie, en fait. Jouer au plus haut niveau pendant 20 ans m’a permis d’exploiter des parties de moi‐même – mentalement, physiquement et émotionnellement – dont j’ignorais l’existence. J’ai dû creuser profondément à maintes reprises pour vraiment surmonter les défis et atteindre l’histoire et de grandes réalisations. »

«Cela vous mènera aux étoiles»