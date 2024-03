Tennis : Nadal prend une décision radicale, Djokovic sort du silence

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a annoncé qu'il devait renoncer à participer au tournoi d'Indian Wells. Une vraie mauvaise nouvelle pour les fans de l'Espagnol, qui voient leur protégé encore une fois forfait pour un tournoi, après l'Open d'Australie, en début d'année. Pourtant, le Majorquin a tout tenté pour honorer le rendez-vous, selon les dires de Novak Djokovic.

La fin de carrière de Rafael Nadal est très compliquée. Après être revenu sur les courts, près d'un an après sa dernière apparition, à cause d'une sérieuse blessure, l'Espagnol est toujours embêté par son corps. Ce dernier a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie, et récemment il a annoncé devoir renoncer à Indian Wells également.

Nadal n'est pas prêt pour Indian Wells

Alors que les rumeurs commençaient à enfler sur un possible forfait de Rafael Nadal à Indian Wells, ce dernier a annoncé la nouvelle par le biais d'un message publié sur ses réseaux sociaux. « C'est avec une profonde tristesse que je dois me retirer de ce tournoi incroyable. Tout le monde sait à quel point j'aime jouer ici à Indian Wells. C'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé très tôt ici pour m'entraîner et essayer de me préparer. J'ai travaillé dur. Comme vous le savez, j'ai passé un test ce week-end mais je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau dans un tel tournoi. Ce n'est pas une décision facile, elle est même très dure à prendre, mais je ne peux pas me mentir ni mentir aux milliers de fans. »

«Il a donné le meilleur de lui‐même»