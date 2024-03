Tennis : Nadal forfait à Indian Wells, le secret derrière ce programme étrange

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours présent sur le circuit à bientôt 38 ans, Rafael Nadal est peut-être en train de vivre ses dernières heures sur le circuit. L'Espagnol devait disputer dans la nuit de jeudi à vendredi son quatrième match de la saison à Indian Wells face à Milos Raonic alors qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir s'acharner sur dur avant de retrouver sa surface fétiche. Depuis un moment maintenant, il n'arrive plus à supporter le haut niveau sans être gêné physiquement. Et malheureusement, il a décidé de ne pas relever ce défi.

Plus en mesure d'évoluer en paix avec son corps depuis l'été 2022, Rafael Nadal a totalement disparu de la circulation en 2023. Après un an d'absence, le Majorquin est revenu début janvier à Brisbane avant de se reblesser. Il a donc dû patienter jusqu'à Indian Wells pour refaire son apparition et son match du premier tour devait forcément être scruté dans le moindre détail. Mais ce forfait rebat les cartes...

Nadal encore forfait

On avait bien eu un doute sur son état quand on a vu ses déplacements lors de l'exhibition de dimanche soir face à Carlos Alcaraz. Le Majorquin a pris peut-être la plus sage des décisions : il n'est pas prêt et ne doit pas se mentir à lui-même. En annonçant son forfait pour Indian Wells, il doit donc se rediriger vers la saison sur terre battue, qu'il devrait débuter à Monte-Carlo dans un mois. Mais cet épisode californien est loin d'être rassurant...

Des repères flous

En ayant connu une absence aussi longue, Rafael Nadal a vécu une expérience inédite dans sa carrière. Après un an, le Majorquin revient et forcément, il a beaucoup de mal à imaginer ce qu'il est capable. Même s'il a eu un petit aperçu à Brisbane, la vraie réponse sera connue en partie à partir de maintenant. « S'il s'aligne maintenant, c'est qu'il pense être capable de tenir plusieurs matches, même si j'imagine qu'il n'a aucune certitude. Ce que je pense, c'est qu'il veut gagner deux, trois matches pour prendre des repères sur une surface où il peut mettre en place ses trajectoires. Il a envie de voir où il en est physiquement » rapporte Arnaud Clément dans L'Equipe .

Une programmation surprenante

Même s'il s'exprime dans les médias, on a du mal à cerner les réelles intentions de Rafael Nadal derrière cette programmation. Le Majorquin tient à disputer des matches sur dur sûrement pour se jauger physiquement avant d'attaquer la terre battue. Il y a peut-être aussi une part d'envie de dire au revoir à certains tournois qui ont marqué sa carrière, lui qui s'est imposé à 3 reprises sur le sol californien.