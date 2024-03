Tennis : Coco Gauff nouvelle star du tennis américain, elle met en garde tout le monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Connue du grand public depuis son explosion au plus haut niveau à Wimbledon en 2019, Coco Gauff est un profil absolument hors du commun dans l'histoire récente du tennis. A 15 ans, l'Américaine est devenue un véritable phénomène, elle qui est désignée pour devenir une championne depuis longtemps. La Serena 2.0 fait plus que confirmer ses progrès et alors qu'elle fêtera dans les prochains jours son 20ème anniversaire, elle a pris une nouvelle dimension en remportant l'US Open l'été dernier.

Numéro 3 au classement WTA au moment d'aborder le tournoi d'Indian Wells, Coco Gauff a très envie de poursuivre sur cette voie. Titrée en Grand Chelem pour la première fois à l'US Open 2023, l'Américaine avait fait sensation devant son public. Désormais capable de tenir tête aux meilleures mondiales plus régulièrement, la jeune pépite a une immense carrière qui l'attend. En couverture du magazine Vogue récemment, son statut ne fait qu'évoluer et elle s'est confiée sur ses ambitions futures.

Un sentiment qui donne envie

L'été dernier, Coco Gauff a décidé de changer d'entraîneur et de prendre Brad Gilbert à ses côtés. Le changement a été quasiment immédiat : l'Américaine a enchaîné les victoires dans les grands événements, remportant Cincinnati et l'US Open à la suite. Prête à jouer les premiers rôles à longueur de saison, elle n'a qu'un but : continuer à gagner des Grands Chelems. « C'était un sentiment que je ne pourrai jamais reproduire, quel que soit le nombre de matches que je gagnerai. Je veux gagner plus pour me rapprocher de ce sentiment, je l'ai dit à ma mère, c’était un sentiment addictif. Dès que j'ai ressenti cela, j'ai voulu recommencer. Pour le reste de ma vie, pour le reste de ma carrière, je vais rechercher cette sensation » explique-t-elle.

Tennis : C’est la fin pour Nadal et Djokovic, la raison est dévoilée https://t.co/BTVgVj7AoX pic.twitter.com/g9fCAm2luA — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Roland-Garros dans le viseur

Repérée très tôt chez les juniors, Coco Gauff a remporté Roland-Garros dans cette catégorie et il est évident qu'elle se sent à l'aise sur terre battue. L'Américaine a d'ailleurs disputé sa première finale en Grand Chelem dans ce tournoi en 2022. « J'ai vraiment envie de bien faire ou de gagner Roland Garros parce que j'avais l'impression d'être passée tout près de la victoire la dernière fois. Paris est ma ville préférée, alors je veux essayer de gagner là-bas. Ce serait spécial. Mais évidemment, si ce n'est pas Roland Garros, je serais très heureuse de gagner Wimbledon ou l'US Open » confie celle qui s'était inclinée face à Iga Swiatek cette année-là.

Au top en 2024 ?

Pour poursuivre sur sa belle dynamique, Coco Gauff aura besoin d'encore un peu plus de régularité. Elle a fait un grand début de saison en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie en janvier mais a un peu raté le coche en février lors des deux premiers WTA 1000 au Moyen-Orient. A Indian Wells et à Miami devant son public, c'est l'occasion pour elle de marquer le coup.