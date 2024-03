Tennis : Nadal de retour, il est très inquiet !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A nouveau blessé lors de son retour à la compétition début janvier, Rafael Nadal retentera l'expérience à l'occasion du tournoi d'Indian Wells, qui débute ce mercredi. Obligé de passer par le premier tour puisqu'il n'est plus tête de série dans les tournois, l'Espagnol affrontera Milos Raonic dans la nuit de jeudi à vendredi mais il semble considérer ce tournoi comme une remise en route physique en douceur.

Alors qu'il n'a disputé qu'un match d'exhibition face à Carlos Alcaraz dimanche avant son entrée en lice à Indian Wells, Rafael Nadal a du mal à convaincre ses observateurs sur les réseaux sociaux à cause de ses déplacements. Le Majorquin a expliqué qu'il ne reprenait pas la compétition dans les mêmes compétitions qu'avant Brisbane, où il n'avait plus joué depuis un an. Espérons pour lui qu'il soit prêt pour affronter Milos Raonic.

« Indian Wells sera un tournoi difficile »

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal va peut-être disputer ses derniers points sur un court en dur sur le circuit ATP. Le Majorquin a souhaité se préparer pour le premier Masters 1000 de l'année dans le but de gagner un peu de temps de jeu. « Cela va être difficile et probablement qu'Indian Wells sera un tournoi difficile. Je n'ai pas pu me préparer comme je l'espérais. J'ai dû renoncer à Doha » estime l'homme aux 14 Roland-Garros.

En manque de rythme

En connaissant une absence aussi longue en 2023, Rafael Nadal a eu le temps de préparer son corps à la compétition. Là, en deux mois, le délai est forcément plus court et il est en manque de repères. C'est pourquoi Indian Wells est très important dans le chemin de sa reconstruction. « J'ai besoin de passer plus de temps sur le circuit, au moins pour m'entraîner avec des joueurs professionnels. Et même si je ne joue pas beaucoup de matches officiels, je dois jouer des matches d'entraînement. C'est la chose la plus importante en ce moment pour retrouver le rythme » poursuit-il dans des propos rapportés par Tennis Actu .

