Tennis : L'adversaire de Nadal est connu, il a du pain sur la planche !

De retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells cette semaine, Rafael Nadal va jouer le deuxième tournoi de sa saison. Le Majorquin s'est blessé début janvier pour sa reprise et il aura à cœur de jouer un maximum avant la saison sur terre battue mais il aura fort à faire pour se sortir du piège des premiers tours en Californie. Pour sa reprise, il sera opposé à Milos Raonic, ancien numéro 3 mondial qui revient petit à petit sur le circuit après les blessures.

Le tirage au sort du tournoi d'Indian Wells a livré son verdict dans la nuit de lundi à mardi et on connaît l'identité du premier adversaire de Rafael Nadal pour son retour à la compétition ! En effet, puisqu'il n'est plus tête de série, le Majorquin devra disputer un premier tour en Californie pour la première fois depuis la nuit des temps, une situation inédite qui lui permet tout de même de disputer un match en plus, ce dont il a besoin en ce moment. Mais la manœuvre paraît difficile...

Milos Raonic, profil difficile

Dans sa carrière, Rafael Nadal a toujours eu un peu plus de mal face aux gros serveurs qui ne permettent pas forcément l'échange. C'est le profil de Milos Raonic, son adversaire au premier tour au Masters 1000 d'Indian Wells. Le Canadien possède en plus un joli palmarès : numéro 3 mondial en 2016, il a atteint la finale de Wimbledon cette même année et il a souvent joué les premiers rôles derrière le Big 3, sans forcément réussir à les battre. Il était finaliste à Indian Wells également, toujours en 2016, mais depuis toutes ces années, il a disparu au classement après les blessures et ne parvient pas à revenir.

Tennis : Il annonce du lourd pour la retraite de Nadal

Holger Rune au deuxième tour

En tombant sur Milos Raonic, Rafael Nadal pourrait tout de même s'en sortir en ce moment puisqu'il n'est plus vraiment capable de disputer de longs échanges et ce ne sera pas le cas contre le Canadien. S'il s'en sort, il devra affronter Holger Rune au deuxième tour, numéro 7 mondial. Le Danois réalise un début de saison assez timide et il aura à cœur de changer de dynamique lors de ce grand tournoi après le retour de Patrick Mouratoglou dans son entourage.

Un exploit possible ?

Dimanche soir lors de l'exhibition face à Carlos Alcaraz, Rafael Nadal n'a pas affiché un niveau exceptionnel sur le plan physique. En difficulté dans les déplacements, il a suscité une certaine inquiétude malgré quelques coups exceptionnels sortis de son chapeau. Le Majorquin devra faire beaucoup mieux pour espérer battre Milos Raonic et proposer un combat face à Holger Rune.