Tennis : Nadal en mode survie, la sortie inquiétante sur son état !

De retour sur le circuit un an après sa blessure à l'Open d'Australie 2023, Rafael Nadal n'a pas pu disputer plus que trois matches avant de se faire une petite déchirure. Le Majorquin va maintenant refaire surface à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells mais avant ça, il a disputé dimanche soir une exhibition face à Carlos Alcaraz, le "Netflix Slam", où il a fini par s'incliner de justesse dans un troisième set transformé en super tie-break.

Même si cet événement n'avait d'exhibition que le nom, Rafael Nadal n'a pas affiché une grande forme physique dimanche soir à Las Vegas. Le Majorquin se déplaçait assez lentement et il s'est confié sur son état de forme avant d'aborder le premier Masters 1000 de l'année, où il utilise son classement protégé. Il y a quelques semaines, il a annoncé qu'il donnerait sa décision concernant la fin de sa carrière avant Roland-Garros.

Un retour en douceur

Légèrement blessé lors de sa reprise à Brisbane, Rafael Nadal semble avoir un peu de mal à retrouver la forme. Avant son match face à Carlos Alcaraz, le Majorquin ne semblait pas vraiment convaincu. « Je ne sais pas comment je me sens. Pour être vraiment honnête, parce qu’à ce stade je n’ai pas d’autre choix que d’être honnête, je n’ai pas joué un seul set depuis Brisbane. J’ai eu des moments meilleurs et moins bons. La chose la plus importante pour moi, c’est que je suis là. C’est la réalité. Si je suis là, c’est déjà une bonne nouvelle. Il y a quinze jours, au‐delà des résultats, l’objectif était de jouer le match (exhibition) à Las Vegas et à Indian Wells et je suis proche de l’atteindre » déclarait-il avant l'exhibition où il n'a pas vraiment rassuré.

« Pour moi, la priorité est d’essayer de sortir indemne d’Indian Wells »

Dans quelques jours, Rafael Nadal fera son vrai retour à la compétition avant de se plonger vers la saison sur terre battue. Le Majorquin souhaite acquérir du temps de jeu mais d'après ses déclarations, il aura beaucoup de mal à bien figurer. « Je ne sais pas à quel niveau je serai à Indian Wells, mais c’est le moins important aujourd’hui. Je le promets. Pour moi, il est important de passer quelques jours à Indian Wells et de m’entraîner avec des professionnels. J’ai hâte de jouer avec Carlos à Las Vegas. La préparation pour Indian Wells a été mauvaise et celle pour Brisbane a été bonne. J’espère jouer un set entre le match de dimanche et les jours qu’il me reste avant mes débuts. Pour moi, la priorité est d’essayer de sortir indemne d’Indian Wells » poursuit-il.

Un risque pris ?

En décidant de revenir assez tôt à la compétition et pas sur terre battue comme on pouvait le penser auparavant, Rafael Nadal s'expose aux difficultés et il a peut-être pris un risque en décidant de passer autant de temps sur dur. Mais c'est peut-être là aussi le signe qu'il commence son tour d'honneur sur le circuit. La nuit dernière, il a tout de même laissé entrevoir quelques-uns de ses plus beaux coups. Les légendes ne meurent pas.