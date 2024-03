Tennis : Djokovic est le GOAT, Nadal et Federer snobés

Alexis Brunet

Jusqu'à la fin des temps, le débat du GOAT animera les conversations de tous les fans de tennis. Quand il est question de savoir qui est le plus grand joueur de tous les temps, trois noms reviennent en boucle : Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer. Mais pour l'ancien joueur américain, Andy Roddick, c'est au Serbe que revient ce titre, et il n'y a pas débat.

Si on regarde le classement ATP, Novak Djokovic est actuellement le meilleur joueur du monde. Le Serbe devance d'un peu plus de mille points le jeune Carlos Alcaraz. Mais en plus d'être le meilleur actuellement, le Djoker concourt également au titre de meilleur joueur de tous les temps. Il faut dire que le natif de Belgrade a, et continue, de marquer considérablement son sport. Il peut notamment se vanter d'être le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 24 majeurs remportés.

Nadal et Federer sont les concurrents de Djokovic

Il y a trois clans qui s'affrontent pour savoir qui est le meilleur joueur du monde. Les fans de Rafael Nadal, ceux de Roger Federer, et ceux de Novak Djokovic. Au rayon popularité, ce sont sûrement l'Espagnol et le Suisse qui l'emportent, car le Serbe lui est souvent pris à partie par le public. Mais pour ce qui est des titres en majeur, ni Nadal, ni Federer arrivent à la cheville du Djoker.

Roddick vote Djokovic pour le GOAT