Tennis : Djokovic de retour, il envoie un message à la concurrence

Eliminé en demi-finales de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic a connu une quinzaine difficile qu'il a terminée fatigué. Le Serbe a passé beaucoup de temps sur les courts au cours des derniers mois et il a tenu à faire une bonne pause pour reprendre de plus belle. Il n'a donc pas repris la compétition et le fera à l'occasion du tournoi d'Indian Wells la semaine prochaine, un rendez-vous où il n'a pas pu participer depuis 2019.

Toujours bien assis sur le trône du classement ATP à bientôt 37 ans, Novak Djokovic va bientôt faire son grand retour à la compétition. Le Serbe n'a plus joué depuis plus d'un mois et il a bien profité de cette pause pour peut-être retrouver sa domination sur le circuit. Bousculé par Jannik Sinner ces derniers mois, il a très envie d'en découdre, lui qui a fait le voyage en Californie une semaine avant le début du tournoi.

Première depuis 2019

Novak Djokovic a une histoire récente un peu particulière avec Indian Wells. En effet, à cause de la pandémie, son programme a été fortement perturbé puisqu'en 2020, le tournoi a été annulé. Ensuite, en raison de son statut vaccinal, il n'a pas été autorisé à voyager aux Etats-Unis pendant un long moment, jusqu'en mai 2023. Ce qui fait qu'il s'agira pour lui d'une première participation depuis 2019. En attendant, le numéro 1 mondial fait le show sur les courts de l'UCLA. « Cela fait cinq ans, trop longtemps pour ne pas participer à ce tournoi, l’un des meilleurs au monde sans aucun doute. C’est probablement le Masters préféré de nombreux joueurs, dont moi‐même. J’ai hâte d’être ici et de jouer une fois de plus devant certains des meilleurs fans de tennis du circuit » entend-on dans une vidéo du tournoi.

Un tournoi très apprécié

Si Indian Wells semble être le Masters 1000 préféré du Serbe, c'est parce qu'il a souvent connu le succès en Californie. En effet Novak Djokovic a remporté le tournoi à cinq reprises, la dernière fois en 2016 où il avait réalisé le triplé. Il aura donc à cœur de soulever le trophée à nouveau, là où il garde d'excellents souvenirs. « La première fois que j’ai remporté le trophée à Indian Wells, c’était l’un des titres les plus importants de ma carrière à l’époque. Je me souviens d’avoir affronté Mardy Fish en finale. J’ai eu la chance de remporter le tournoi quatre autres fois et de disputer des matches épiques en finale contre Federer, Nadal et de nombreux grands joueurs de l’époque. J’ai hâte de jouer » lance-t-il.

Retour en force déjà ?

Après une saison 2023 hors du commun pour un joueur de son âge, Novak Djokovic veut poursuivre sur la même dynamique en 2024. Il a raté son coup à l'Open d'Australie mais il voudra retrouver une domination sans partage après un repos bien mérité. Le Serbe sera-t-il en mesure d'afficher un haut niveau dès ses premiers pas sur le court ? En tout cas il sera sûrement en mesure de s'illustrer et prendre un peu plus d'avance au classement.