Tennis : Il lâche une terrible confidence sur Djokovic

Avant l'avènement de Novak Djokovic au sommet du tennis, les deux têtes de gondole étaient Rafael Nadal et Roger Federer. Les deux joueurs s'étaient affrontés à de multiples reprises et le grand public s'était pris d'affection pour l'un ou pour l'autre. Quand Novak Djokovic est arrivé, la réaction du public n'a pas été la meilleure, comme l'explique si bien l'ancien joueur de tennis, Andy Roddick.

Lorsque Novak Djokovic remporte son premier tournoi du Grand Chelem, en Australie, Roger Federer en avait déjà remporté 12 et Rafael Nadal 3. Le Suisse et l'Espagnol étaient au sommet du tennis mondial et ont donc été rejoints par le Serbe, qui a décidé d'assumer son statut de trouble-fête. Un statut bien assumé puisque 16 plus tard, Djokovic est le recordman de victoires de tournois du Grand Chelem, avec 24 titres contre 22 pour Nadal et 20 pour Federer.

«Djokvovic est celui dont nous ne voulions pas, dont nous n’avions pas besoin»

Dans son podcast Served with Andy Roddick , l'ancien joueur américain s'est exprimé sur l'arrivée de Novak Djokovic au sommet du tennis : « J’ai l’impression que Novak Djokovic est le type qui a brisé les Beatles. Il est comme la Yoko Ono du tennis. Il est celui dont nous ne voulions pas, dont nous n’avions pas besoin. Nous avions la rivalité (entre Federer et Nadal), nous avions le gaucher et le droitier. Nous avions des styles contrastés. »

«C’était presque comme si le grand public était en colère contre lui pour cela»