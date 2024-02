Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Il rejoint un club très fermé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du tennis dans l'histoire récente, Andy Murray continue à se battre chaque saison sur le court parce qu'il prend du plaisir à le faire. L'Ecossais, ancien numéro 1 mondial, est évidemment très loin de son meilleur niveau depuis sa blessure à la hanche mais son abnégation force le respect. Après un début de saison très compliqué, il vient de passer un cap symbolique mais qui en dit long sur sa longévité après son premier tour gagné à Dubaï.

Andy Murray a longtemps fait partie du Big 4 aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic mais il n'a pas pu s'aligner sur leurs performances au fur et à mesure du temps. En se donnant à fond pour lui aussi réussir de grands coups, l'Ecossais s'est blessé après une saison 2016 hors du commun et sa hanche n'a pas tenu. Depuis, il erre dans le top 100 sans vraiment pouvoir jouer un rôle dans les grands rendez-vous. Mais il continue d'écrire les plus belles pages de sa carrière et de l'histoire du tennis.

500ème victoire sur dur

En se réussissant à souvent rivaliser avec le Big 3 pendant de longues années, Andy Murray a enregistré beaucoup de grandes victoires même s'il a peu gagné en Grand Chelem. L'Ecossais, ancien numéro 1 mondial, vient de franchir un cap exceptionnel : il a décroché lundi sa 500ème victoire sur dur sur le circuit ATP, une barre symbolique seulement franchie par 4 joueurs. En effet, seuls Roger Federer (783), Novak Djokovic (700), Andre Agassi (592) et Rafael Nadal (518) font mieux que lui, c'est dire si la carrière d'Andy Murray a été bien remplie.

Un courage à toute épreuve

Après sa saison 2016, Andy Murray a connu un terrible déclin puisqu'il s'est blessé à la hanche, ce qui lui a eu valu une opération. Depuis, il n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau et il avait même annoncé en larmes sa retraite prochaine il y a cinq ans. Finalement, il a décidé de se battre au détriment des grands succès dans les plus grands tournois. Il n'a jamais pu retourner dans le top 10 mais était proche du top 30 il y a quelques mois et flirte encore avec le top 50.

Une retraite pas encore au programme

En grande difficulté en ce tout début de saison où il enchaînait les défaites, Andy Murray a été touché de voir la presse britannique commencer à évoquer sa retraite et le fait que sa présence sur le court n'avait plus vraiment de sens. L'Ecossais a répondu de la meilleure des manières en confiant qu'il n'avait pas encore fini de s'amuser et il a finalement retrouvé le chemin de la victoire. Une chose est sûre, il laissera un impact sur le grand circuit.