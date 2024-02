Tennis : Le calendrier trop chargé ? Alcaraz se fait tacler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Carlos Alcaraz vient de subir un coup d'arrêt en se blessant lors du premier jeu de son premier match à Rio la semaine dernière. L'Espagnol, numéro 2 mondial, ne sera pas absent bien longtemps mais cette petite alerte n'est peut-être que le fruit de sa grande activité sur le circuit. Très friand d'exhibitions, il ne se repose quasiment jamais puisqu'il reprendra très vite du côté de Las Vegas pour un événement particulier contre Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz vit des mois compliqués sur le circuit. Incapable de gagner un tournoi depuis son exploit de Wimbledon, l'Espagnol se perd parfois à vouloir trop jouer pour retrouver la confiance. Il y a quelques semaines, il se livrait sur un sujet épineux qui fait débat depuis un bon moment maintenant : le calendrier. Chargé, sûrement trop pour permettre aux joueurs de souffler un peu, il mériterait un arrangement. Mais Andy Murray n'a pas hésité à parler des exhibitions jouées par les uns et les autres au milieu des tournois...

Des plaintes hypocrites

Présent à quasiment chaque grande exhibition au beau milieu de la saison, Carlos Alcaraz a tout de même senti qu'il devait donner son point de vue sur le calendrier. L'Espagnol a raison et d'ailleurs il a parfois connu quelques blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant un moment. Mais il aurait peut-être pu éviter de la fatigue en s'accordant un peu plus de repos. « Parfois, les joueurs sont un peu hypocrites concernant le calendrier. Ils disent qu’il est trop long mais voyagent ensuite partout dans le monde pour jouer des exhibitions. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Et ils ne sont pas obligés de jouer tous les tournois du circuit ATP également. Oui, cela peut nuire à leur classement, mais ils peuvent choisir de manquer ces événements » a réagi Andy Murray avant ses débuts à Dubaï.



Une pause pas assez longue

Avec la fin de la saison qui se termine fin novembre avec la Coupe Davis, certains joueurs n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour récupérer et se lancer dans une nouvelle année. Traditionnellement, la saison débute toujours début janvier et les joueurs doivent faire le voyage en Australie avant de fêter la nouvelle année. « Alors oui, j’aimerais probablement que l’intersaison soit plus longue. Et je ne voudrais pas interdire les exhibitions. Je demanderais simplement aux joueurs d’être un peu plus sélectifs dans leur façon de parler du circuit, du calendrier et de tout ce qui se passe lorsqu’ils ne jouent pas les tournois » insiste l'ancien numéro 1 mondial.

Alcaraz joue avec le feu

Il y a une semaine, Carlos Alcaraz se blessait en se tordant la cheville dès le deuxième point de son match face à Thiago Monteiro. Si cette alerte physique n'a rien de trop alarmant, l'Espagnol a décidé de tout faire pour se rendre présent pour l'exhibition de dimanche soir face à Rafael Nadal, le "Netflix Slam". On aurait pu espérer qu'il prenne un peu plus de repos pour se concentrer sur les prochains grands objectifs, à savoir Indian Wells pour commencer.