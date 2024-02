Tennis : Alcaraz rassurant, il va revenir pour... une exhibition

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une terrible blessure lors de son entrée en lice à Rio mardi soir, Carlos Alcaraz s'est tordu la cheville au bout du deuxième point et a été contraint à l'abandon. Sur l'image, on pouvait craindre une entorse et le résultat n'est pas très surprenant. D'après les résultats, la blessure ne serait pas très grave et l'Espagnol devrait ainsi pouvoir reprendre la compétition pour Indian Wells qui débute le 6 mars prochain. Mais avant ça, pas question de louper l'exhibition prévue à Las Vegas contre Nadal !

Présent en Amérique du Sud ces dernières semaines pour prendre ses marques sur terre battue et retrouver de la confiance, Carlos Alcaraz repart avec une défaite en demi-finales et un abandon au premier tour. Le numéro 2 mondial ne s'est pas vraiment rassuré, loin de là, puisque cette blessure inquiète forcément les fans qui le voient en difficulté sur le court ces dernières années. A priori, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir puisque l'Espagnol sera de retour dans quelques jours seulement.

Une entorse sans gravité

Les images d'une entorse sont toujours un peu difficiles à supporter. Mais Carlos Alcaraz ne s'est pas écroulé de douleur par terre et on pouvait espérer une issue positive pour les résultats médicaux. « Je viens de passer une IRM de la cheville après ma blessure d’hier, et j’ai une entorse latérale de grade 2 qui m’empêchera de jouer pendant quelques jours… Rendez‐vous à Las Vegas et à Indian Wells ! » a-t-il annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux. Il ne ratera donc aucun tournoi à cause de cette blessure a priori.

Un choix qui interroge

Une entorse de ce type lui permettra en effet de revenir assez rapidement à la compétition et surtout Carlos Alcaraz n'oublie pas qu'il doit disputer une exhibition exceptionnelle à Las Vegas le 3 mars prochain face à Rafael Nadal, ce "Netflix Slam" diffusé sur la plateforme éponyme. Lui qui se plaignait il y a quelques jours à peine de la densité du calendrier, force est de constater qu'il fait preuve d'incohérence. En tout cas, il sera intéressant de voir comment il rebondit après cet épisode un peu curieux...

Retour sous surveillance

Outre cette exhibition, Carlos Alcaraz doit ensuite très vite enchaîner avec Indian Wells où il sera le tenant du titre. Le numéro 2 mondial a du pain sur la planche et peut-être que la pression va s'intensifier après cette blessure. L'Espagnol sera scruté pour son retour dans les jours qui arrivent afin de déceler si tout va bien physiquement et s'il n'a pas été trop impacté par ce choc.