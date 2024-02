Tennis : Catastrophe pour Alcaraz, il se blesse dès le premier jeu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé au tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro cette semaine, Carlos Alcaraz n'a pas pu aller plus loin que le premier tour. Dans la nuit de mardi à mercredi, il était opposé au Brésilien Thiago Monteiro mais le match n'a pas vraiment eu lieu. Au bout du troisième point, l'Espagnol s'est tordu la cheville et a dû déclarer forfait quelques minutes plus tard. Une catastrophe d'autant plus qu'il se trouve actuellement dans une période difficile sur le plan mental...

Incapable de gagner un titre depuis Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz ne va pas relever la tête après ce court passage sur terre battue. Présent en Amérique du Sud pour retrouver des repères, il en repart blessé à la cheville et cela pourrait avoir de fortes conséquences sur la suite de la saison. En conférence de presse, il n'a pas manqué de faire preuve d'optimisme.

Une vilaine glissade

Ce n'est pas une blessure très rare surtout sur terre battue et peut-être qu'il valait mieux qu'elle intervienne au bout de 3 points dans le premier jeu. Carlos Alcaraz a glissé sur un court qui a vu passer la pluie dans cette journée de mardi et malheureusement, il n'y a rien à faire. « J'ai senti que c'était mauvais. J'ai senti une douleur, en tombant, et je savais que ça serait difficile de reprendre. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Le kiné m'a encouragé à reprendre pour voir quelles étaient mes sensations. Mais j'avais mal. C'était impossible de continuer et ça allait empirer si j'insistais. J'ai fait un appui fort, en voulant changer de direction, et voilà. Ce sont des choses qui arrivent sur terre » regrettait-il, faisant preuve de prudence.

Une blessure plus grave que prévu ?

Tout de suite soigné par l'équipe médicale en place, Carlos Alcaraz a préféré jouer la carte de la prudence en abandonnant le match assez vite. Quelques minutes après sa sortie du court, il a assuré que ce n'était pas si grave. « Le kiné de l'ATP pense que ce n'est pas trop grave. On verra demain (mercredi) pour voir si c'est sérieux ou pas. J'espère que ce n'est pas si méchant. En tout cas, c'est dommage de sortir comme ça, car j'espérais aller loin dans ce tournoi... » a-t-il confié.

Pas d'inquiétude au retour

D'après les premières constatations, Carlos Alcaraz serait prêt afin de revenir pour l'exhibition prévue face à Rafael Nadal le 3 mars prochain avant de disputer le premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells. Le numéro 2 mondial reste tout de même plongé dans une mauvaise passe qui commence à durer et il ne faudrait pas qu'une blessure vienne anéantir ses chances cette année.