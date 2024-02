Tennis : Sinner imbattable, Alcaraz en pleine panique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En frappant un grand coup à l'Open d'Australie, Jannik Sinner a changé de statut. Et l'Italien semble être parti pour rester sur la même dynamique puisqu'il a remporté le tournoi de Rotterdam dimanche, sa première compétition après son titre majeur. Ses intentions sont donc claires : il veut tout gagner coûte que coûte et commence à inquiéter ses principaux adversaires, à commencer par Carlos Alcaraz. L'Espagnol, en difficulté depuis des mois, sent bien que son rival prend le dessus...

De retour à l'ATP 500 de Rotterdam seulement trois semaines après sa victoire à Melbourne, Jannik Sinner a parfaitement géré ce rendez-vous et semble avoir bien digéré son premier titre en Grand Chelem. L'Italien, nouveau numéro 3 mondial, s'avance un peu plus comme l'adversaire principal de Novak Djokovic cette saison. Son rival désigné, Carlos Alcaraz, ne veut pas l'entendre de cette oreille mais doit reconnaître sa montée en puissance.

Un changement de dimension évident

Déjà en grande forme en fin de saison dernière, Jannik Sinner est passé à la vitesse supérieure en ce début d'année. L'Italien a complètement changé de dimension et ce titre en Grand Chelem devrait lui permettre d'aller plus loin. « Jannik vit un très bon moment. Son niveau de tennis montre à quel point il est confiant. C’est un travailleur acharné et ce n’est pas étonnant qu’il en soit là aujourd’hui. Pour le battre, il faut jouer à un niveau stratosphérique » assure Carlos Alcaraz, en pleine tournée sud-américaine.

Alcaraz challengé, bonne nouvelle ?

En réussissant un immense exploit aussi tôt, Carlos Alcaraz s'est imposé comme la grande star de la jeune génération et a pris une grande avance sur tous ses petits camarades. Désormais, un joueur lui résiste, Jannik Sinner. « Je suis content pour lui parce que c’est une très bonne personne et sa présence à ce stade m’aide à m’améliorer et à tirer le meilleur de moi‐même » affirme l'Espagnol dans des propos rapportés par We Love Tennis depuis Rio de Janeiro où il doit remettre la tête à l'endroit.

Alcaraz sous pression

En se rapprochant petit à petit du sommet au classement, Jannik Sinner met en plus la pression sur son jeune rival puisqu'en pointant à moins de 1000 points, il devient une vraie menace. En effet, d'ici Wimbledon, Carlos Alcaraz aura plus de 6000 points à défendre quand l'Italien n'en aura que moins de 3000. C'est une grande différence non négligeable qui fait pencher la balance envers Sinner. Et le changement au classement pourrait opérer plus tôt que prévu...