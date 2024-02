Tennis : Sinner, désormais seul adversaire de Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'offrant fin janvier son premier titre en Grand Chelem, Jannik Sinner a confirmé les attentes placées en lui mais en continuant sa marche en avant, il prend un peu plus de place au sommet de la hiérarchie. L'Italien est clairement le meilleur joueur du monde sur les six derniers mois et pourrait commencer à inquiéter Novak Djokovic s'il continue à gagner comme il le fait. D'ailleurs, il y a des similitudes entre son début de saison et celui du Serbe en 2011, quand celui-ci avait marché sur l'eau pour la première fois.

Tout nouveau numéro 3 mondial à la sortie du classement ATP ce lundi, Jannik Sinner a parfaitement négocié son retour à la compétition en remportant l'ATP 500 de Rotterdam. L'Italien a été parfait de maîtrise tout au long de la semaine et affiche toujours un niveau de jeu hallucinant sans forcément être extraordinaire. Avec les quelques difficultés de Daniil Medvedev et de Carlos Alcaraz, il pourrait bien être l'acteur principal face à Novak Djokovic en 2024.

32 victoires en 34 matches

Depuis son élimination en quarts de finale de l'US Open, Jannik Sinner ne laisse quasiment que des miettes. L'Italien en est désormais à 32 victoires lors de ses 34 derniers matches, une statistique incroyable qui inclut désormais un 12-0 lors des deux premiers mois de compétition en 2024. Ils sont déjà peu nombreux à avoir réalisé un début de saison aussi parfait et Sinner commence à faire penser à l'exploit irréel de Novak Djokovic en 2011... « Nous avons fait vraiment du bon travail il y a quelques semaines avec mon équipe, et à nouveau ici. Je suis vraiment fier de mon niveau cette semaine : nous avons traversé des situations difficiles mais nous les avons gérées de la bonne manière. Nous essaierons toujours de progresser, c'est le plus important » a-t-il confié.

Tennis : Alcaraz dans le doute, début de la crise ? https://t.co/LMcmUMikJE pic.twitter.com/XtMdRLSmmM — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Un début de saison clé

En réussissant à remporter un nouveau titre directement après son premier en Majeur, Jannik Sinner a réalisé un exploit que peu de joueurs avaient réussi. L'Italien connaît un peu la même trajectoire que Novak Djokovic puisque celui-ci avait gagné la Coupe Davis fin 2010 avant de démarrer 2011 par 42 victoires consécutives. Sinner n'en est qu'à 12 et il aura fort à faire à Indian Wells et Miami, ses prochains rendez-vous, mais une chose est sûre : son nouveau statut lui permet de faire partie des tout premiers favoris sûrement aux côtés du numéro 1 mondial.

Sinner bientôt dauphin de Djokovic ?

En dépassant Daniil Medvedev ce lundi, Jannik Sinner se rapproche un peu plus du sommet. Dans les prochaines semaines, il pourrait finir par passer devant Carlos Alcaraz qui connaît une mauvaise passe depuis un moment. L'Italien est désormais à moins de 1000 points de la place de l'Espagnol et comme celui-ci devra défendre 1000 points à Indian Wells, le changement pourrait s'opérer dans un mois. Surtout, c'est le seul désormais qui semble être en mesure de pouvoir faire tomber Djokovic...