Djokovic - Federer : «Ce n'est pas de la méchanceté», Nadal se lâche

Jean de Teyssière

De retour sur les terrains de tennis lors du tournoi de Brisbane en début d'année, Rafael Nadal a rechuté et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Le Majorquin semble être en fin de carrière, même s'il doit avoir l'envie de disputer un nouveau tournoi de Roland-Garros. En attendant son retour sur les terrains, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem a parlé de ses plus grands rivaux : Novak Djokovic et Roger Federer.

La dernière image de Roger Federer et de Rafael Nadal sur un terrain de tennis fut lors de la Laver Cup, ultime tournoi de la carrière du Suisse. A ses côtés, Rafael Nadal est en larmes, qui pouvaient laisser penser que sa relation avec Federer était très bonne. Finalement, ce n'est peut-être pas le cas.

«L’image que projette Djokovic est pire que ce qu’il est réellement»

Au cours d'une interview accordée à La Sexta , Rafael Nadal a évoqué l'attitude de Novak Djokovic sur les terrains : « Je pense que l’image que projette Novak Djokovic est bien pire que ce qu’il est réellement. Parfois, dans son comportement, je pense qu’il accentue un peu cette image, mais ce n’est pas de la méchanceté. C’est quelqu’un de bien, qui commet des erreurs comme tout le monde. »

Tennis : Nadal va changer ses plans pour Roland-Garros https://t.co/PtgQNXyEkw pic.twitter.com/HVAlr9ivHA — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Je ne considère pas Federer comme un ami, mais...»