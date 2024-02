Tennis : Nadal lâche une grosse révélation sur sa santé

Benjamin Labrousse

Après avoir connu une année cauchemardesque en 2023, Rafael Nadal a fait son grand retour en 2024. S’il a rapidement dû déclarer forfait pour l’Open d’Australie, l’Espagnol espère être de retour pour Roland-Garros. Récemment, l’ancien numéro un mondial s’est confié sur un sujet peu évoqué au sein de sa carrière : l’importance de la santé mentale.

Le Taureau de Manacor bientôt de retour ? Après avoir retrouvé des sensations en début d’année à l’occasion de l’ATP 250 de Brisbane, Rafael Nadal espérait pouvoir disputer celui de Doha, qui commencera ce lundi 19 février. Malheureusement, la légende a déclaré forfait : « Cela va être très juste pour Doha. Je prendrai ma décision sans doute à la dernière minute. J'ai eu quelques gênes ces dernières semaines et je suis un peu limite. À ce stade de ma carrière, chaque contrecoup a d'énormes répercussions sur le plan tennistique et physique, mais aussi psychologique » , déclarait Nadal à la Sexta en début de semaine.

Tennis : Nadal à genoux devant Djokovic, il s'avoue vaincu https://t.co/zRN5OPmGfo pic.twitter.com/9OI9yVX7t5 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Il ne m'en reste plus beaucoup à jouer »

A l’occasion de cet entretien, Rafael Nadal évoquait également sa potentielle fin de carrière : « Peut-être que je serai en bonne santé dans trois mois, que j'en profiterai et que je voudrais continuer au-delà de 2024, mais au vu de mes antécédents, c'est difficile d'envisager ce scénario. Ce que je ressens, c'est qu'il ne m'en reste plus beaucoup à jouer » . Un dernier tour de piste pour l’Espagnol à Roland-Garros ? Ou bien aux Jeux Olympiques ? Possible. Dans tous les cas, Nadal semble avoir subi des derniers mois très compliqués à gérer sur le plan psychologique.

« C’est une avancée que les gens aient la tranquillité d’esprit de pouvoir en parler »