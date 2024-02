Tennis : Le clan Nadal souhaite le pire à Djokovic

Arnaud De Kanel

Après avoir été contraint de renoncer à l'Open d'Australie à cause d'une blessure, Rafael Nadal prépare son retour sur les courts. Son objectif principal reste bien évidemment Roland-Garros, mais il espère également glaner une médaille lors des JO de Paris 2024. Pour cela, Toni, son oncle, espère que Novak Djokovic se blesse.

Toujours touché, Rafael Nadal pourrait repousser son retour sur les courts. Le Taureau de Manacor doit participer au tournoi de Doha mais il pourrait finalement déclarer forfait. « Dans mon calendrier, il y a Doha et ensuite Indian Wells (du 6 au 17 mars) et c’est vrai que pour Doha arrive peut‐être trop vite. J’ai ressenti une certaine gêne ces dernières semaines et je suis un peu à la limite. À ce stade, chaque coup que je prends, chaque blessure, est un revers non seulement pour mon tennis et mon physique, mais aussi mentalement. J’adorerais être à Doha, mais c’est très peu de temps après ma blessure. Je prendrai ma décision à la dernière minute », a-t-il confié cette semaine. Son entourage espère encore le voir briller à Roland-Garros et aux JO de Paris 2024, à l'image de Toni Nadal qui rêve même que Novak Djokovic se blesse afin de faciliter les choses pour son neveu.

«Mon souhait est que Djokovic se blesse»

« Je suis optimiste, Rafa pourrait remporter une médaille en août (aux JO de Paris à Roland‐Garros, ndlr). Pour qu’il réussisse, mon souhait est que Djokovic se blesse, et plus encore cinq ou six autres (joueurs) ! », a lâché Toni Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis . L'oncle de Rafael assume donc ses propos polémiques tenus en octobre dernier où il avait déjà souhaité une blessure de Novak Djokovic, mais pas que.

«Nous avons besoin qu’ils aient beaucoup de problèmes »