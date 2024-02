Tennis : Medvedev encore forfait, déjà en difficulté ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste à l'Open d'Australie face à Jannik Sinner après un tournoi très difficile physiquement pour lui, Daniil Medvedev vient d'annoncer qu'il repoussait encore d'une semaine son retour à la compétition. Le Russe, numéro 3 mondial, devait revenir à Rotterdam cette semaine. Finalement, il a déclaré forfait pour Doha et ne reviendra qu'à Dubaï. A noter qu'il est tenant du titre dans ces trois tournois et qu'il va voir rapidement l'Italien lui passer devant au classement.

En s'inclinant en 5 sets en finale de l'Open d'Australie fin janvier, Daniil Medvedev a conclu son tournoi par un record : il a joué 24 heures et 17 minutes durant l'ensemble de la quinzaine. Personne dans l'ère Open n'a passé plus de temps sur le court pendant un tournoi du Grand Chelem et forcément, le Russe doit payer ses efforts. Pourtant il avait fait le choix de faire une grande pause à la fin de la saison dernière pour arriver en forme

Nouvelle défaite cruelle

Il y a deux ans, Daniil Medvedev s'inclinait en finale de l'Open d'Australie après avoir eu le match en main en menant de deux sets. Mais son adversaire, Rafael Nadal, avait alors opéré une remontée exceptionnelle pour finalement s'imposer, ce qui avait profondément touché Medvedev. Ce dernier avait eu du mal à digérer cette défaite et en perdant à nouveau après avoir mené de deux sets cette année, la pilule a du mal à passer. Même s'il l'a mieux pris que la dernière fois, en témoigne son discours à la cérémonie, il reste le premier jouer à perdre deux finales de Grand Chelem dans cette situation.

Tennis : Alcaraz s'attaque à l'ATP, il se moque des fans https://t.co/ahl4ZT1yRZ pic.twitter.com/901GVguuBL — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Retour difficile ?

Daniil Medvedev avait traîné sa peine pendant des mois avant de refaire surface précisément il y a un an pile, en connaissant un mois de février dantesque. Le Russe avait enchaîné Rotterdam-Doha-Dubaï avant de s'incliner en finale à Indian Wells. 18 victoires consécutives qui l'ont remis dans le droit chemin. Il avait donc prévu de reprendre aux Pays-Bas comme son adversaire Jannik Sinner mais il confie qu'il est encore trop fatigué pour repartir au combat. Il ne sera présent qu'à Dubaï pour essayer de défendre son titre.

Chute au 4ème rang

En abandonnant autant de points, Daniil Medvedev va donc laisser passer Jannik Sinner devant lui si celui-ci continue sa marche en avant. D'ailleurs, le changement pourrait avoir lieu dès ce dimanche si l'Italien va au bout du tournoi de Rotterdam, dont il avait atteint la finale l'an dernier. Il a disputé un joli combat contre Gaël Monfils ce jeudi soir, perdant le deuxième set avant de gagner. Il sera largement favori pour le titre, comme il l'était avant le début du tournoi.