Tennis : L’Arabie Saoudite signe Nadal, Alcaraz valide

En octobre, une exhibition réunissant six joueurs a été programmée en Arabie Saoudite. À cette occasion, le pays du Moyen-Orient s'est attaché les services de Rafael Nadal, qui occupe désormais le rôle d'ambassadeur. Cela a d'ailleurs valu quelques critiques à l'Espagnol. Mais pour Carlos Alcaraz, l'Arabie Saoudite n'aurait pas pu rêver mieux.

Déjà très présent dans le monde du football, l’Arabie Saoudite veut s’étendre à d’autres sports. Le pays du Moyen-Orient entend notamment se développer dans le tennis. Et dans cette optique, les Saoudiens ont frappé un énorme coup. Une exhibition - le 6 Kings Slam - a été programmée pour le mois d’octobre. Elle réunira Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Holger Rune.

Rafael Nadal devient ambassadeur de l'Arabie Saoudite

Les six joueurs toucheront naturellement un joli chèque à l’issue de ce tournoi amical. L’Arabie Saoudite a également fait une affaire avec Rafael Nadal. Du haut de ses 37 ans, l’Espagnol a signé un contrat et obtenu un nouveau rôle d’ambassadeur pour le pays saoudien. Cela lui a valu quelques critiques ces derniers jours. Mais pour Carlos Alcaraz, l’Arabie Saoudite ne pouvait pas espérer mieux que Rafael Nadal pour se développer sur la scène mondiale du tennis.

«Il n’y a pas de meilleure personne que Rafa pour attirer plus de gens à jouer au tennis»