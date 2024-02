Tennis : L'Arabie saoudite repart à l'attaque, Djokovic et Nadal dans une exhibition en octobre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis est peut-être en train de devenir la cible préférée de l'Arabie saoudite. Dans sa volonté d'investir dans le monde du sport, comme c'est déjà le cas dans le football, le golf ou la Formule 1, le royaume fait des pieds et des mains pour gagner un peu plus sa place au sein du circuit. Après des rumeurs autour du Masters WTA ou un Masters 1000, une exhibition est déjà programmée en octobre prochain, un mini-tournoi appelé "6 Kings Slam" qui va réunir Rafael Nadal et Novak Djokovic notamment.

Plus le temps passe, plus les exhibitions se font entendre sur le circuit ATP. En effet, toutes les occasions sont bonnes pour accepter une belle somme d'argent et l'Arabie saoudite vient de réussir un sacré coup en réunissant 6 des joueurs les plus marquants du circuit d'aujourd'hui. C'est donc un pas de plus dans ce sport qui pourrait bientôt être submergé, alors que des rumeurs ont éclaté ces derniers mois.

Nouvelle exhibition en octobre

Quelques jours seulement après la Laver Cup de Roger Federer (20-22 septembre), une nouvelle exhibition de taille prendra place dans le calendrier ATP : le "6 Kings Slam". Si on ne sait pas encore de quelle façon ce tournoi se tiendra, on sait déjà que l'Arabie saoudite a réussi à convaincre Novak Djokovic et Rafael Nadal donc, mais aussi Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, soit l'ensemble du top 4 mondial et également Holger Rune, autre jeune pépite du circuit et 7ème mondial.

6 millions de dollars pour le vainqueur

La tenue de cette exhibition est prévue pour octobre mais le calendrier est très chargé à ce moment-là. En effet, le tournoi de Shanghaï aura lieu du 2 au 13 octobre alors que le Rolex Paris Masters est prévu le 28, avec entre des ATP 500 réputés. Mais ce qui a motivé ces six-là à confirmer leur présence aussi tôt réside certainement dans le prize money : 6 millions de dollars pour celui qui repartira vainqueur, sachant que chaque participant touchera 1,5 millions pour sa participation. Il s'agit là de la plus grande récompense jamais distribuée au tennis puisqu'en remportant un Grand Chelem, un joueur est susceptible de gagner jusqu'à 2,5 millions de dollars actuellement.

Des rumeurs bientôt avérées ?

Depuis quelques mois, quelques rumeurs traversent le circuit, à commencer par l'emplacement du Masters WTA en Arabie saoudite. Le pays a déjà réussi à s'adjuger le Masters Next Gen depuis la dernière édition et l'emplacement du grand tournoi féminin reste un grand questionnement depuis le début du Covid. Par ailleurs, un nouveau circuit "premium" pourrait également voir le jour avec un nouveau calendrier totalement changé pour faire en sorte de tout compacter sur une période et en profiter pour organiser un Masters 1000 en Arabie saoudite.