Tennis : Gasquet au bord du précipice, la terrible nouvelle arrive

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure du tennis français depuis 20 ans, Richard Gasquet approche des 38 ans et forcément, la retraite également. Le Français n'arrive plus à gagner le moindre match depuis plusieurs mois et il a encore dû essuyer une défaite d'entrée à Marseille lundi face à Roberto Bautista Agut, sa 10ème consécutive sur le circuit ATP. Redescendu du top 100 à cause de cette mauvaise passe, il a encore confié que la fin est proche...

Ancien numéro 1 français, Richard Gasquet a connu une carrière formidable. Malheureusement, comme beaucoup d'autres, il est tombé sur les trois plus grands phénomènes de l'histoire du tennis et n'a pu garnir sa carrière d'un très grand titre. Numéro 7 mondial à son meilleur, il devrait finir par ranger les raquettes dans peu de temps comme il l'a encore expliqué récemment après son élimination à Montpellier.

Les derniers plaisirs

Malgré son âge, Richard Gasquet a prouvé qu'il était encore capable de petits exploits en 2023, comme son titre à Auckland ou sa victoire sur Stéfanos Tsitsipas à Stuttgart. « Moi, à aucun moment je me disais que je jouerais l'année de mes 38 ans. Inimaginable. J'ai vécu des bons moments l'an passé. J'ai gagné un tournoi, ça m'a prolongé un peu. Cette année à Melbourne, lors du premier set contre Alcaraz, j'ai eu des sensations sur le court, j'ai pris du plaisir. J'ai eu du plaisir à être en Australie. Sur les deux-trois dernières années, j'ai réussi à prendre du plaisir » déclarait-il à L'Equipe .

Une nette baisse physique

Richard Gasquet n'a jamais été l'athlète de l'année et force est de constater qu'avec le temps, ses capacités sont moins exceptionnelles. Il n'est plus capable de tenir des heures sur un court de tennis et la sortie du top 100 a été difficile à vivre. « Je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Je ne pensais pas rester dans les 100 autant de temps. C'est juste qu'il ne faut pas souffrir sur le court. C'est ça qui me fera arrêter : la souffrance physique. Si je sens que je n'arrive plus à gagner un match, ou si je souffre, si je n'arrive plus à arquer, à faire l'effort... Vous savez, je n'ai pas de pression particulière. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera de soi-même. Ce qui est bien, c'est que j'aurais donné jusqu'au bout et je n'ai pas de regrets. J'ai déjà repoussé tellement loin » poursuit celui qui pointe aujourd'hui à la 131ème place mondiale.

Une remontée possible ?

Alors qu'il n'était pas sorti du top 100 depuis 2005, Richard Gasquet connaît un terrible coup dur et il aura bien du mal à refaire surface. Le Biterrois aura 38 ans en juin prochain et il a déjà prévenu que s'il n'arrivait pas à remonter dans les 100 premiers, il arrêterait. D'ailleurs pour lui, a priori il semble logique d'arrêter à l'occasion d'un grand événement pour le tennis français, à Roland-Garros ou à Bercy...