Tennis : Gasquet dans le foot ? Il balance sur sa retraite

Pierrick Levallet

Du haut de ses 37 ans, Richard Gasquet est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Le Biterrois le sait, et songerait déjà à sa reconversion. Il penserait notamment à débarquer dans le foot. Mais pour le moment, Richard Gasquet reste focalisé sur le tennis avec un objectif clair : retrouver le top 100 du classement ATP.

Il fut un temps, Richard Gasquet était l’un des plus grands espoirs du tennis français. Aujourd’hui, le natif de Béziers fait figure de joueur expérimenté. Du haut de ses 37 ans, Richard Gasquet sait que la retraite approche. Le 16 janvier dernier, il n’a d’ailleurs rien pu faire pour éviter l’élimination dès le 1er tour de l’Open d’Australie. Opposé à Carlos Alcaraz, le Français s’est incliné en 3 sets (7-6, 6-1, 6-2).

Tennis : Humilié par Djokovic, il vide son sac https://t.co/VbMY6TmjED pic.twitter.com/cWvRjSPvX4 — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Gasquet va changer de sport après sa retraite ?

Richard Gasquet a même chuté au classement ATP. Il est sorti du top 100 puisqu’il est désormais 131e mondial. La fin de sa carrière approche. Richard Gasquet songerait donc à sa reconversion et pourrait donc débarquer dans le foot après avoir pris sa retraite. Mais pour le moment, le Biterrois se concentre sur ses derniers instants dans le tennis avec un objectif clair.

«Je suis très motivé à jouer»