Open d'Australie : Gasquet fait un terrible aveu en direct

Du haut de ses 37 ans, Richard Gasquet est au crépuscule de sa carrière. Engagé sur l'Open d'Australie, le tennisman français n'a pas été vernis au tirage, héritant de Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial. Et sans surprise, il s'est lourdement incliné en trois manches. À l'issue de la rencontre, Richard Gasquet a déclaré que ce serait potentiellement sa dernière saison au plus haut niveau.

Décidément, cet Open d'Australie réserve son lot d'émotions. Sèchement battu par l'Argentin Tomas Martin Etcheverry lors de son entrée en lice sur le Majeur australien, Andy Murray a indiqué que ce serait très certainement le dernier match de sa carrière. Et il semblerait bien que l'Ecossais de 36 ans ait donné des idées à un Français. S'il ne compte pas tirer sa révérence directement, Richard Gasquet, défait en trois manches par Carlos Alcaraz au premier tour à Melbourne, pense également au moment où il abandonnera le circuit.

«Peut-être que je ne rejouerai jamais ici»

Interrogé à propos d'une potentielle fin de carrière, Richard Gasquet a tenu à entretenir le doute. « Tout est possible, tout est envisageable. On verra bien comment la saison se déroule si j'arrive à remonter un petit peu, sinon peut-être que je ne rejouerai jamais ici. Je suis venu depuis les juniors une vingtaine de fois, je n'ai pas à rougir du nombre de fois où j'ai joué ici. Ce sont des moments uniques de se retrouver là sur le court, qui est incroyable et qui manquera à tout joueur de tennis » , a déclaré le natif de Béziers dans des propos relayés par RMC Sport .

956 semaines dans le top 100 ATP

Dans le cas échéant, Richard Gasquet, du haut de ses 37 ans, aura connu une longévité exemplaire. En effet, après sa défaite contre Arthur Fils au tournoi d'Auckland, le Biterrois a officiellement quitté le top 100 du classement ATP... 956 semaines plus tard.