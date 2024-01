Djokovic - Federer : Une légende se lâche sur le GOAT

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le débat du GOAT anime les débats des amateurs de tennis. Trois noms ressortent à chaque fois, Rafael Nadal, Roger Federer, et Novak Djokovic. Le Serbe a pris une légère avance dernièrement avec son record de titres en Grand Chelem. Andre Agassi serait d'avis de voter pour le Djoker, mais il n'oublie pas non plus Roger Federer.

La saison 2024 de tennis a officiellement commencé, et le premier majeur de la saison à ouvert ses portes. L'Open d'Australie se tient actuellement, et Novak Djokovic est le grand favori. Alors qu'il avait annoncé sa présence, Rafael Nadal a malheureusement dû déclarer forfait suite à une nouvelle blessure contractée lors du tournoi de Brisbane.

Djokovic candidat crédible au titre de GOAT ?

Si Novak Djokovic remporte l'Open d'Australie, il améliorera encore un peu plus son palmarès, et donc son record de titres du Grand Chelem. Le Serbe est tout simplement le joueur ayant remporté le plus de majeurs dans l'histoire du tennis, avec 24 finales gagnées. Le Djoker devance Rafael Nadal, toujours bloqué à 22 Grand Chelem, mais qui peut encore améliorer son bilan, car il n'a pas encore pris sa retraite.

«Ça me brise le cœur» : L’annonce choc de Djokovic sur sa retraite ! https://t.co/7YvdwM9b4j pic.twitter.com/DFMYrdGUvl — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Federer, Djokovic, Nadal... Agassi hésite