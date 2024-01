Open d’Australie : Il annonce du lourd, Djokovic est prévenu

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le tableau principal de l'Open d'Australie va débuter. Grandissime favori, Novak Djokovic pourrait avoir fort à faire, avec le retour en forme de Carlos Alcaraz, qui arrivera frais à Melbourne. Holger Rune a régulièrement affiché son ambition de faire tomber Novak Djokovic et dernièrement, l'un des anciens grands espoirs du tennis, Grigor Dimitrov se montre ambitieux en ce début d'année 2024. Djokovic est prévenu.

Dès 9 heures ce dimanche, Novak Djokovic fera son entrée en lice à l'Open d'Australie. Le Serbe sera opposé au joueur croate Dino Prizmic et aura certainement pour ambition de remporter un onzième Open d'Australie et commencer 2024 sur les meilleures bases. Mais attention, car le tableau risque de vite se compliquer, surtout que de nombreux joueurs veulent aussi gagner ce tournoi.

«Je n’ai jamais pensé que la fenêtre se refermait pour gagner un Grand Chelem»

Le joueur bulgare Grigor Dimitrov semble avoir retrouvé son niveau de jeu de 2017 et explique, dans une interview accordée à l'ATP , vouloir toujours remporter un tournoi du Grand Chelem : « Je n’ai jamais pensé que la fenêtre se refermait pour gagner un Grand Chelem. Tant que j’ai une raquette dans les mains, je mets toutes les chances de mon côté, quel que soit le tournoi que je dispute. Mais je ne veux pas me projeter trop loin ou penser que 2024 pourrait être mon année. J’espère que ce sera une année remplie de bons souvenirs, de bons matchs, de bonnes victoires et de quelques défaites importantes, parce qu’elles vous permettent de rester humble et de vous améliorer . »

«Je suis un meilleur joueur, une meilleure personne depuis»