Open d'Australie : Les matches à ne pas rater du 1er tour

Alexis Poch - Journaliste

Premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie opte pour la première fois de son histoire pour un démarrage le dimanche. Et il faudra bien se présenter au rendez-vous puisque le tirage au sort a livré de belles affiches qui s'annoncent très passionnantes. Si certains favoris semblent avoir été vernis, d'autres devront se sortir de jolis pièges tendus. Pour un petit tour d'horizon des premiers tours, c'est par ici.

C'est toujours le moment tant attendu à chaque fois qu'un tournoi du Grand Chelem pointe le bout de son nez. Dans la nuit de mercredi à jeudi en France, le tirage au sort a dévoilé les premières affiches du tournoi. Ainsi, Novak Djokovic débutera son aventure face au jeune qualifié croate Dino Prizmic par exemple, tout comme Richard Gasquet défiera... Carlos Alcaraz. Sur le papier, il devrait y avoir de beaux matches dès dimanche.

Tsitsipas encore au charbon

Pas vraiment chanceux au tirage au sort, Stéfanos Tsitsipas est encore tombé sur une pointure. Après Dominic Thiem à Wimbledon et Milos Raonic à l'US Open en 2023, le Grec a tiré... Matteo Berrettini, de retour à la compétition après des mois de galère. Même si l'Italien n'est pas dans la forme de sa vie, il s'agit certainement de la plus belle affiche du premier tour entre finalistes de Grand Chelem. A noter que Raonic, ancien numéro 3 mondial, tentera de faire tomber le tout nouveau membre du top 10, Alex de Minaur. L'autre grande affiche de ce premier tour : le duel entre Félix Auger-Aliassime et Dominic Thiem, deux joueurs en difficulté, au contraire d'un Grigor Dimitrov qui devra se sentir inspiré pour faire tomber Marton Fucsovics. Les deux meilleures chances tricolores débutent face à du lourd : David Goffin pour Ugo Humbert et Stan Wawrinka pour Adrian Mannarino.

Garcia face au piège

Le tableau féminin regorge de premiers tours alléchants. Côté français, on se penchera bien sûr sur l'affiche entre Caroline Garcia et la revenante Naomi Osaka, qui vient d'effectuer son retour à la compétition après une pause grossesse. Ce sera l'une des grandes affiches du tableau, tout comme celle entre Iga Swiatek et Sofia Kenin, la vainqueur de l'édition 2020. D'ailleurs, si la Polonaise passe ce premier obstacle, elle défiera la gagnante du match entre Collins et Kerber. Autre défi de taille pour une des meilleures joueuses mondiales : Elena Rybakina retrouvera Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale. Pour son retour sur les lieux de son seul titre en Grand Chelem, la Danoise Caroline Wozniacki fera face à Magda Linette, demi-finaliste en 2023.

De nombreux défis pour nos Français

Outre la mission impossible de Richard Gasquet face à Carlos Alcaraz et les matches à sensation de nos deux premiers joueurs au classement, certains Français auront un défi de taille. C'est le cas du jeune Terence Atmane, qui a brillamment passé l'épreuve des qualifications pour disputer son premier tableau de Grand Chelem face à... Daniil Medvedev. De son côté, Grégoire Barrère devra se débarrasser de Tommy Paul et Constant Lestienne ne partira pas favori contre Alejandro Davidovich Fokina. A noter que le tirage au sort a été plutôt clément cette fois : une seule affiche franco-française est au programme, celle entre Hugo Grenier, sorti des qualifications, et Alexandre Müller.