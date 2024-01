Tennis : Une menace est annoncée pour Djokovic !

La rédaction

Victorieux de trois des quatre Grands Chelems et vainqueur du Masters, Novak Djokovic a une nouvelle fois écœuré la concurrence la saison dernière. Mais cette année, ses adversaires ne comptent lui faire aucun cadeau. Comme l'a rapporté son entraîneur Simone Vagnozzi, Jannik Sinner a pour ambition de devenir numéro un mondial sur le court terme

Une chose est sûre, l'hégémonie de Novak Djokovic sur le tennis mondial agace. La saison dernière, le Serbe de 36 ans a tout raflé sur son passage en remportant trois Grands Chelems et le Masters. « Nous devons le battre non pas une seule fois mais plus régulièrement parce que je l’ai battu cette année, Sinner l’a battu, mais il gagne encore trois des quatre tournois du Grand Chelem, en gagnant presque Wimbledon aussi. Ce n’est donc pas suffisant. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le sortir de là » , avait récemment déclaré Holger Rune dans des propos relayés par We Love Tennis .

Tennis : Une légende adoube Djokovic https://t.co/j8CrcXA6nX pic.twitter.com/il4eyQVqHK — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

«L'objectif de Jannik, c'est de devenir numéro un mondial»

Et le tennisman danois n'est pas le seul à vouloir faire chuter Novak Djokovic, actuel numéro un mondial. Impressionnant l'année dernière, Jannik Sinner, finaliste du dernier Masters, a laissé entrevoir une saison 2024 pleine de promesses. En tout cas, l'Italien ne manque pas d'ambition. « Nous avons vécu de très belles émotions (fin 2023. Ce sont les choses que nous recherchons, quand on parle de tournois (...) Ces trois derniers mois, Jannik a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Puis l'euphorie passe (...) Moi, j'ai toujours une personne habituée au travai. L'objectif de Jannik, c'est de devenir numéro un mondial. Gagner un tournoi du Grand Chelem ? Cela arrive uniquement avec le travail... » , a confié son entraîneur Simone Vagnozzi dans un entretien accordé à La Repubblica ce vendredi.

«Sans travail, Djokovic, Nadal et Federer auraient-il pu arriver où ils sont ?»