Inquiétude avec Nadal, le problème est connu ?

Pas d’Open d’Australie pour Rafael Nadal, forfait après une déchirure musculaire à Brisbane à l’occasion de son retour sur les courts. Il faudra donc encore patienter avant de revoir l’Espagnol dans un tournoi du Grand Chelem. De son côté, Mats Wilander estime que l’ancien numéro 1 mondial paye les conséquences de ses efforts tout au long de sa carrière.

De retour à Brisbane après près d’un an d’absence, Rafael Nadal est déjà perturbé par un problème physique, victime d’une déchirure musculaire qui l’oblige à faire une croix sur l’Open d’Australie. Un pépin qui tombe mal pour l’Espagnol qui avait enchaîné trois matches de suite en simple et qui a rapidement inquiété les observateurs. Aux yeux de Mats Wilander, Nadal paye aujourd’hui les conséquences de ses énormes efforts physiques au cours des vingt dernières années.

« Cela l’a brisé »

« On se rend compte qu’il ne s’agit pas seulement de sa cheville, de son genou ou de la plus grande partie de ses muscles, mais aussi des plus petits muscles de son corps. Soit il s’est entraîné trop dur au cours de sa carrière, soit il a fait tellement fait d’efforts pour revenir à chaque fois que cela l’a brisé. Et c’est tellement inhabituel. C’est injuste pour quelqu’un comme Rafa Nadal, parce qu’il a un esprit que très peu d’athlètes professionnels ont eu au fil des ans, et personne, je pense, n’arrive à impliquer les gens de manière aussi émotionnelle dans son tennis ou dans le sport qu’il pratique », estime Wilander, consultant chez Eurosport à l’occasion de l’Open d’Australie, dans des propos relayés par We Love Tennis.

Le clan Nadal reste serein