Open d'Australie : Les outsiders du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 a déjà bien commencé et on peut déjà dresser une petite liste de joueurs qui ne font pas forcément partie des tout meilleurs mais qui auront des chances de faire des dégâts dans le tableau lors de l'Open d'Australie. A quelques jours du démarrage du tournoi, une certaine hiérarchie se dessine déjà avec une première quinzaine riche en informations. En dehors de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Iga Swiatek, ils seront nombreux à viser le titre lors du premier Grand Chelem de l'année.

Alors que le tableau de qualifications est déjà très animé, les meilleurs joueurs du monde se préparent avant leur entrée en lice lors de l'Open d'Australie en tournoi ou alors à l'entraînement sur les courts de Melbourne Park. Si les favoris sont plutôt au nombre de 4 dans les tableaux de simple dames et messieurs, les outsiders sont nombreux mais certains semblent avoir plus de chances que d'autres. Qui soulèvera le trophée le 28 janvier prochain ?

Un grand espoir australien

Derrière les 4 premiers du classement ATP, Andrey Rublev et Alexander Zverev font partie de ceux qui semblent le plus en forme. Le Russe, titré à Hong Kong pour sa rentrée, doit tout de même passer un cap en Grand Chelem. L'Allemand, lui, a remporté la United Cup la semaine dernière avec des bons matches et sera à suivre à Melbourne. Si on peut aussi penser à Holger Rune, il y a un joueur qui pourrait nous surprendre : Alex de Minaur. A domicile, celui qui vient d'intégrer le top 10 est gonflé à bloc et a réalisé une très bonne United Cup, battant 3 top 10 sur son chemin dont bien sûr Novak Djokovic et aussi un certain Zverev. Premier Australien à intégrer le top 10 depuis Lleyton Hewitt, il sera forcément à suivre.

Tennis : Vers une domination totale du top 4 féminin ? https://t.co/MC5Hyly7xx pic.twitter.com/vzB5UTHAUt — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Pegula enfin au rendez-vous ?

Derrière ce nouveau petit "Big 4" féminin, Jessica Pegula semble être la mieux placée pour réussir de grandes performances lors de l'Open d'Australie. L'Américaine, qui n'a toujours pas réussi à passer le cap des quarts de finale en Grand Chelem, a montré plus de régularité en 2023 mais il faudra s'accrocher pour déloger le top 4. Parmi les joueuses en forme, on peut citer Maria Sakkari, la Chinoise Qinwen Zheng ou encore pourquoi pas Elina Svitolina. Mais comme d'habitude, on y verra plus clair dans quelques jours...

Un titre français pour lancer l'année ?

En double, il est toujours difficile de dégager une paire vraiment favorite. Mais pour poursuivre sur la tendance depuis deux éditions, c'est-à-dire une paire australienne triomphant dans le tableau masculin, on peut penser que les locaux auront des idées dans la tête. D'ailleurs, les tenants du titre Kubler et Hijikata, 16èmes sur la liste d'entrée, seront de retour. Côté français, on surveillera Sadio Doumbia et Fabien Reboul, qui se placent de plus en plus comme une paire olympique. Dans le tableau féminin, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic joueront pour la première fois ensemble depuis l'US Open 2022, elles qui ont remporté deux fois Roland-Garros.