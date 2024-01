«Ça me brise le cœur» : L’annonce choc de Djokovic sur sa retraite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 36 ans, Novak Djokovic affiche encore un niveau impressionnant et apparaît favori à sa propre succession à l’Open d’Australie. Et pourtant, la retraite du Serbe pourrait venir plus vite qu’on le pense comme il l’a expliqué avant le premier Grand Chelem de l’année, lui qui semble en plein doute pour son avenir.

Novak Djokovic part en quête d’un onzième Open d’Australie en ce mois de janvier, lui qui avait réalisé la passe de dix l’an dernier. Touché à un poignet lors de la United Cup, le Serbe semble rétabli et apparaît comme le grand favori de ce premier Grand Chelem de l’année. Sportivement, Djokovic affiche un niveau impressionnant du haut de ses 36 ans et semble en mesure de pouvoir briller pendant encore un petit moment sur le court, lui qui a récemment indiqué espérer « continuer sa carrière jusqu'à 40 ans, voire au-delà ». Cependant, cela ne l’empêcherait pas d’avoir des doutes sur son avenir à court terme.

« Je suis donc toujours en train de me demander combien de temps je dois jouer »

Interrogé par le média serbe Sportklub , Novak Djokovic a fait part de ses doutes pour son avenir. « Pour être honnête, je suis un peu divisé [sur le moment où il faut arrêter et où il faut jouer]. Il y a toujours une partie de moi qui est un jeune garçon qui adore le tennis, qui ne connaît que le tennis et qui a consacré toute sa vie au tennis, et ce garçon veut continuer. Et puis, d’un autre côté, je suis le père de deux enfants, et je suis loin de ma famille, et chaque fois que je voyage pour une période prolongée, cela me brise le cœur. Je suis donc toujours en train de me demander combien de temps je dois jouer, combien de tournois je dois disputer, si cela en vaut la peine », confie Djokovic, relayé par We Love Tennis.

« Je ne veux pas manquer trop de moments avec mes enfants »