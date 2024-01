Tennis : Djokovic vers un nouveau succès ? Les enjeux importants

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début de l'Open d'Australie (14-28 janvier), les meilleurs joueurs du monde se préparent du mieux possible pour braver la chaleur étouffante de Melbourne. Parmi eux, Novak Djokovic, tenant du titre, qui arrivera forcément en tant que grand favori de l'édition 2024. Le Serbe tentera de décrocher une onzième couronne, lui qui sait qu'à 36 ans, il se rapproche un peu plus de la fin.

Grand vainqueur de la saison 2023, au cours de laquelle il a remporté 3 tournois du Grand Chelem et le Masters, Novak Djokovic part avec de grandes certitudes avant son entrée en lice à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a connu un début d'année assez mouvementé mais il n'est jamais meilleur que quand il est bousculé, en plus d'être à la maison. Il y aura forcément beaucoup d'enjeux : une victoire pour démarrer pourrait conditionner son année.

Djokovic sur sa lancée ?

Presque invincible en 2023, Novak Djokovic n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il n'y a que Carlos Alcaraz qui a réussi un véritable exploit en finale de Wimbledon pour empêcher le Serbe de réaliser un Grand Chelem calendaire. Plus solide que tout le monde, on aurait pu penser qu'il flancherait un peu plus en fin de saison. Pas du tout : il s'est imposé au Masters pour un 7ème titre record, dégoûtant au passage ses adversaires. Evidemment, il fait figure de favori pour le premier Grand Chelem de l'année, lui qui ne semble pas flancher physiquement, même à 36 ans.

Tennis : Après le choc, Nadal reçoit une invitation ! https://t.co/sDp0Zjt63n pic.twitter.com/newsmSmrlv — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Retour rassurant

Touché au poignet lors de la United Cup, où il a essuyé sa première défaite en Australie depuis 2018, Novak Djokovic s'est montré à l'entraînement sur la Rod Laver Arena avec un grand sourire. Le Serbe n'a en plus pas montré le moindre signe de souffrance ou de douleur lors de sa séance, une excellente nouvelle pour lui et ses fans. Grâce à son expérience, il aura forcément un avantage, lui qui sera le seul ancien vainqueur dans le tableau avec Stan Wawrinka.

Un titre important

Dix fois vainqueur, Novak Djokovic a de grandes chances de repartir avec un onzième trophée de l'Open d'Australie. Le Serbe doit tout de même ressentir une certaine pression : s'incliner dans "son" Majeur serait forcément une contreperformance et pourrait conditionner le reste de sa saison. A bientôt 37 ans, il ne sera pas éternel sur le circuit avec autant de réussite. Année olympique oblige, il aura aussi peut-être d'autres plans en tête...