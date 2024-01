Open d'Australie : L'histoire du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie approche à grands pas. Du 14 au 28 janvier prochain, les meilleurs joueurs se disputeront un nouveau grand titre sur les courts de Melbourne Park, un événement immanquable qui pourrait lancer 2024 de la plus belle des manières. Créé en 1905, le tournoi fêtera sa 112ème édition et est riche d'une histoire extraordinaire qui a vu naître de nombreux champions.

Chaque année, l'année tennistique débute par une tournée australienne avec bien sûr l'Open d'Australie en ligne de mire. Si le continent australien semble être le parfait endroit pour jouer au tennis en extérieur à cette période de l'année, il faudra s'armer de courage pour braver la chaleur étouffante de Melbourne. Dirigé par Craig Tiley depuis 2006, celui qui avait annoncé que Rafael Nadal ferait son retour à la compétition à l'occasion de l'édition 2024, le tournoi promet encore du spectacle.

Des débuts difficiles

Grande nation du tennis, l'Australie a créé ce tournoi en 1905 avec pour nom les championnats d'Australasie. A cette époque, seuls des locaux pouvaient participer car il était très difficile de s'aventurer sur le continent en bateau, un voyage en bateau depuis la Méditerranée prenant par exemple plus d'un mois. Jusqu'en 1972, ce tournoi sera donc organisé dans plusieurs villes en Australie, à Sydney, à Brisbane, à Adélaïde notamment mais 2 éditions ont également eu lieu en Nouvelle-Zélande. Ce n'est qu'à partir de 1972 que la compétition s'installe pour de bon à Melbourne, où elle se déroule toujours. La concurrence étant très peu relevée, il faut attendre longtemps avant de voir débarquer des légendes du sport.

Tennis : Nadal blessé, il annonce une catastrophe https://t.co/rGVTbn1K6q pic.twitter.com/0hz90qjvPx — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Un statut à obtenir

S'il a toujours été un grand tournoi, l'Open d'Australie n'a été vraiment considéré comme Grand Chelem par les joueurs qu'assez récemment. En effet, avant l'ère Open, les Mousquetaires, Bill Tilden, Jan Kodes par exemple n'ont jamais pu disputer ce tournoi. Au début de l'ère Open, le tournoi est boudé par la plupart des meilleurs joueurs du monde, l'édition 1982 se déroulant par exemple sans l'intégralité du top 10 mondial. Ce n'est qu'à partir de 1983 que le tournoi prend une autre dimension, lorsque Mats Wilander (qui gagne sans prétention), John McEnroe ou Ivan Lendl s'inscrivent. Mal placé à l'origine, puisqu'il avait très souvent lieu pendant les fêtes de fin d'année, il est décalé d'un mois pour se dérouler à la mi-janvier, une raison de plus qui convainc les joueurs de participer à ce tournoi.

Melbourne, le ciment chaud

Comme bien souvent, le gazon est la surface historique du tennis et l'Open d'Australie ne déroge pas à la règle : le tournoi s'est disputé sur cette surface jusqu'en 1988. Organisé à Kooyong, une banlieue de Melbourne, à l'origine, le tournoi adopte une toute nouvelle surface dans ce lieu que l'on connaît aujourd'hui comme Melbourne Park. Avec une surface dure verte, le jeu est donc bien plus lent et finalement, le choix du bleu est annoncé en 2008. Le Melbourne Park est composé de 23 courts servant à la compétition, dont l'immense Rod Laver Arena dont le toit est rétractable depuis la construction du site en 1988. Mais si celui-ci ne sert pas souvent pour la pluie, il est utilisé en cas de fortes chaleurs, des conditions que les joueurs connaissent bien.