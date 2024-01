Tennis : La terrible annonce de Rafael Nadal

Décidément, le sort s'acharne sur Rafael Nadal. De retour à Brisbane après une absence d'un an, le joueur espagnol s'est blessé au psoas lors de sa rencontre face à Jordan Thompson. Après avoir passé une IRM, l'ancien numéro un mondial a pris la décision de déclarer forfait pour l'Open d'Australie, qui débutera le 14 janvier prochain.

Rafael Nadal a fait lever les foules à Brisbane. Pour son tournoi de reprise après un d'absence, le joueur espagnol a été acclamé lors de ses trois rencontres, même si l'audience était divisé lors de son quart de finale puisque son adversaire, Jordan Thompson, était Australien. Après avoir obtenu de nombreuses balles de match, l'ancien numéro un mondial s'est incliné en trois sets (5/7 7/6 6/3). Pour un retour, Nadal s'en est bien sorti, mais l'inquiétude concernait plutôt son état physique.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news. Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C