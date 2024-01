Open d’Australie : Rafael Nadal jette un gros froid !

La rédaction

Après s'être brillamment défait de Dominic Thiem et Jason Kubler lors des deux premiers tours du tournoi de Brisbane, Rafael Nadal a chuté en quarts de finale ce vendredi face à Jordan Thompson. Au cours du match, l'Espagnol, qui a ressenti une grosse douleur au psoas, a notamment pris un temps mort médical. De quoi compromettre sa participation à l'Open d'Australie dans moins de 10 jours ?

Le proverbe « jamais deux sans trois » n'a malheureusement pas fonctionné pour le grand retour à la compétition de Rafael Nadal. Tombeur de Dominic Thiem et Jason Kubler lors des deux premiers tours du tournoi de Brisbane, l'Espagnol n'a pas été en mesure de réaliser la passe de trois, s'inclinant ce vendredi en quarts de finale contre Jordan Thompson. Au cours de cette rencontre presque interminable (3h25 de jeu), Nadal est apparu emprunté, lui qui a notamment fait appel à un temps mort médical.

«J'ai besoin de voir comment je me sens au réveil demain»

En cause : une grosse douleur au niveau du psoas. Pour rappel, Rafael Nadal avait été éloigné des courts durant presque un an en raison d'une blessure à ce même endroit. De quoi mettre en péril sa participation à l'Open d'Australie (14-28 janvier) ? « Je ne sais pas, j'ai besoin de voir comment je me sens au réveil demain (samedi). J'ai pris des précautions ces derniers jours pour parler de mon ressenti parce que je sais qu'après un an, c'est difficile pour le corps de jouer des tournois à très haut niveau. Quand les choses deviennent plus difficiles, vous ne savez pas comment votre corps va réagir. Je dois garder l'esprit ouvert, rien n'a changé pour moi » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Équipe .

«Honnêtement, je ne suis sûr de rien à 100%»