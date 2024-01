Pause toilettes trop longue, Rafael Nadal fait une révélation insolite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Rafael Nadal disputait son deuxième match de reprise du côté du Brisbane et a enchaîné en décrochant son billet pour les quarts de finale après sa victoire contre Jason Kubler (6-1, 6-2). L’Espagnol avait le sourire après la partie, et ce malgré une petite mésaventure lors d’une pause fraîcheur.

Rafael Nadal enchaîne ! Après avoir pris le dessus sur Dominic Thiem, l’Espagnol a poursuivi sur sa lancée en l’emportant contre le 102e joueur mondial Jason Kubler (6-1, 6-2), lui qui effectue à Brisbane son grand retour après quasiment un an sans jouer. Mais tout n’a pas été parfait pour autant lors de ce deuxième tour en Australie, la faute à une pause toilettes un peu trop longue.

Rafael Nadal prend un avertissement

A la fin du premier set, le Majorquin s’est en effet éloigné des courts pour une pause fraîcheur qui s'est révélée trop longue, l’arbitre lui donnant un avertissement. A l’issue de son match, Rafael Nadal est revenu avec le sourire sur cette petite mésaventure, justifiant cette sortie.

« Je devais me changer entièrement, et ça a pris un moment »