Tennis : Après son retour, Nadal annonce la couleur

Plombé par une blessure au psoas depuis presque un an, Rafael Nadal a fait son grand retour sur les courts à l'occasion du tournoi de Brisbane. Impressionnant de maîtrise, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée de Dominic Thiem lors de son entrée en matière ce mardi. À l'issue de la rencontre, le Majorquin n'a pas caché sa joie de retrouver les terrains et espère continuer sur cette lancée.

Ce mardi 2 janvier 2024 n'est pas une date anodine pour Rafael Nadal. Miné par une blessure au psoas en janvier 2023, l'Espagnol disputait en effet son premier match depuis quasiment un an. Au terme d'une rencontre maîtrisée, le Majorquin s'est imposé en deux sets face à l'Autrichien Dominic Thiem (7-5, 6-1). Et malgré cette très longue absence, Rafael Nadal a bel et bien montré qu'il en avait encore sous le capot.

Nadal veut redevenir compétitif

« Ce n'est qu'un début. Positif, mais qu'un seul match, après presque une année. La première et la plus importante des choses, aujourd'hui, est de rester en bonne santé. Ma façon d'aborder les choses, c'est d'essayer de profiter de chaque jour où j'ai la chance d'être sur le court. Et si je suis capable de jouer plus de matches ici, cela me sera utile pour redevenir plus compétitif. Ce qui est mon objectif à moyen terme. Pour l'instant, prenons jour après jour. On verra ce qui se passera jeudi » , s'est réjouit le Majorquin de 37 ans dans des propos rapportés par L'Équipe .

Nadal défiera Kubler au prochain tour

Après s'être offert le scalps de Dominic Thiem, 98ème au classement ATP, Rafael Nadal affrontera au deuxième tour l'Australien Jason Kubler (102e mondial), tombeur du Russe Aslan Karatsev. L'Espagnol voudra donc confirmer sa bonne prestation de ce mardi, lui qui s'alignera sur l'Open d'Australie, où il pourrait donc, à cette occasion, recroiser le fer avec son rival de toujours Novak Djokovic.