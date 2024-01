Tennis : Sinner au repos, il vise l'excellence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial après une fin de saison exceptionnelle, Jannik Sinner a marqué les esprits dernièrement. L'Italien prend du temps pour se reposer et bien se préparer pour le premier objectif de l'année : l'Open d'Australie. En réussissant à remporter son premier titre en Masters 1000, à atteindre la finale du Masters chez lui et à remporter la Coupe Davis avec l'Italie, il a changé de statut. D'ailleurs, son coach Darren Cahill semble lui prodiguer les meilleurs conseils.

Depuis quelques semaines, Jannik Sinner a mis l'attention sur lui. L'Italien semble être en grande forme pour réussir à gagner son premier titre en Grand Chelem et il pourrait frapper fort d'entrée. A la manière de Daniil Medvedev, il a décidé de vraiment couper pendant les fêtes et profite de son temps libre. En rejoignant l'entourage du vainqueur de Toronto en mars dernier, Darren Cahill est sûrement à l'origine de sa montée en puissance. Très expérimenté sur le circuit, l'ancien coach de Simona Halep ou encore de Lleyton Hewitt, a plus d'un tour dans son sac.

Un calendrier bien étudié

Depuis son arrivée sur le circuit, Jannik Sinner a parfois souffert de problèmes sur le plan physique. Pour éviter une rechute, il a bien sûr travaillé mais il fait aussi attention à son calendrier. « La Coupe Davis a fait la différence : cinq matches de plus à Malaga. La saison s’est terminée le 26 novembre. Avec joie, mais plus tard que prévu. Nous avons décidé de ne pas stresser Jannik avec un tournoi avant Melbourne pour protéger son corps et son esprit » affirme Darren Cahill dans une interview pour Corriere della Sera .

Une méthode qui a fait ses preuves

De nos jours, Darren Cahill est l'un des noms les plus connus sur le circuit en termes d'entraîneur. L'Australien, qui a connu une belle carrière entre les années 1980 et 1990 avec une 22ème place mondiale comme meilleur classement, s'est notamment rappelé un bon souvenir. « C’est la stratégie que j’ai utilisée avec Agassi pendant les cinq années où je l’ai entraîné. Il a donc la possibilité de récupérer et de skier ces jours‐ci avec modération. Un nouveau départ sera crucial » poursuit-il.

Préparation loin des radars

Pendant les fêtes de fin d'année, le tennis ne s'arrête jamais vraiment. Pourtant, pour Jannik Sinner, c'est la grande pause. L'Italien a même beaucoup apprécié son séjour au ski dernièrement, un sport où il aurait pu devenir professionnel plus jeune. Il débarquera prochainement en Australie où il disputera seulement l'Open d'Australie en compétition (14-28 janvier).